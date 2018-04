Mielipide

koskevaa tietoa saadaan, kerätään ja analysoidaan yhä enemmän. Facebook ja Linkedin kertovat tekemisemme ja tuttavamme. Kuvantunnistus mahdollistaa kuvissa esiintyvien henkilöiden nimeämisen. Bonuskortti dokumentoi ostokäyttäytymisen, ip-osoite nettisurffailun ja kännykkä liikkumisen. Kaikki nämä tiedot ovat rahanarvoisia ja haluttuja, mutta kuka ne lopulta omistaa?tietosuoja-asetus GDPR tulee voimaan kuukauden kuluttua. Siihen mennessä yrityksillä, yhteisöillä ja useilla viranomaisilla tulee olla valmiina suunnitelmat ja perusteet henkilödatan keräämisestä, tietoturvasta ja elinkaaresta. Asetus leikkaa läpi organisaatioiden – lakiasiantuntijat, henkilöstöosaston, myynnin ja markkinoinnin – säätäen tiukat vaatimukset sille, miten käsitellä, tallentaa ja hyödyntää ihmisiä koskevaa dataa. Lisäksi organisaation tieto- ja viestintäteknologian tulee osoittaa, että tietosuoja toimii myös käytännön tasolla.Henkilödataa tietosuoja-asetus tulkitsee varsin laajasti. Sellaista on käytännössä mikä tahansa tieto, joka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön: nimi, valokuva, sähköpostiosoite, luottokortin numero, auton rekisteritunnus, ip-osoite tai vaikkapa somepäivitys. Asiakasdataa saa säilyt­tää vain niin kauan kuin siihen on liike­toiminnallinen peruste. Asiakkuu­den päättyessä ihmisellä on oikeus vaatia kaiken datansa poistamista järjestelmis­tä.mahtuu asetuksia. GDPR:n nostavat kuitenkin omaan luokkaansa sanktiot, joita asetuksen rikkomisesta voi seurata. Tietosuojan kanssa tyrivä yritys voi saada jopa 20 miljoonan euron sakon. Suuryrityksillä sanktion kattona on neljä prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta. Esimerkiksi Facebookin viime vuoden 10,3 miljardin liikevaihdolla hallinnollista sakkoa voisi rapsahtaa 412 miljoonaa dollaria. Sen hintaisesta mokasta hyväkään pomo ei pahoittelemalla selviä.Monille GDPR näyttäytyy juuri nyt byrokratiapainajaisena. Enempien uhkien maalailun sijaan kannattaa uhrata ajatus myös sille, millaiseen maisemaan rajoja nyt piirretään. Tekoälyn aikakaudella on hyvä muistaa, ettei läheskään kaikki teknisesti mahdollinen ole välttämättä eettisesti kestävää.Tietosuoja-asetusta ei myöskään pidä arvioida vain tämän päivän mittareilla. Sen edeltäjän piti kestää aikaa kaksi vuosikymmentä. Asetuksella EU haluaa viestiä, että jokainen ihminen omistaa omat tietonsa, edes jossain määrin. Se tulee tarpeeseen.