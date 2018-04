Mielipide

Miksi Lego-hahmojen pitää näyttää niin vihaisilta?

Lapsista

halutaan kasvattaa empaattisia, diplomaattisia ja rehellisiä työntekijöitä aikuisten maailmaan. Miten?Etsin viisivuotiaan poikani kanssa lelukaupasta lahjaa hänen samanikäiselle kaverilleen. Poikani halusi ostaa hänelle Legoja.Katselimme paketteja. No niin. Otettaisiinko tämä supersankari, joka hikipäissään ja kuristusilme kasvoillaan jahtaa aseen kanssa samanlaisen ilmeen omaavaa vastustajaa? Vai otetaanko tuo hieno hyrrä-Lego, jonka sisällä istuu aggressiivinen ninjakuski? Tai ehkäpä tuo pienemmille lapsille suunnattu pakkaus? Sen kannessa kuvataan hahmo, joka on napannut käteensä astalon ja on vauhdilla lähdössä jahtaamaan rosvoa. Kumpikohan näistä on se rosvo?Paketeista ei välittynyt juuri muita tunteita kuin viha ja aggressio.Lähdimme lelukaupasta kädessämme pakkaus, joka on tarkoitettu vähän pienemmille lapsille. Sen saattoi ostaa, koska pakkauksen kuvassa kaverilla oli sentään naama peruslukemilla.Meillä on herkkä poika. Tämän lelukauppareissun jälkeen hän löi ruokakaupassa nyrkillä salaattia. Tätä ei siis yleensä tapahdu.Meillä on kotona Legoja, myös niitä, joissa on mukana aseita. Mutta hahmojen päät on vaihdettu sellaisiin, joissa on neutraali tai iloinen ilme. Poikani mielestä ainoa huono puoli tässä on se, että nämä päät ovat keltaisia. On vähän noloa vaihtaa niitä, jos tulee kavereita kylään.Nykyisin monesta tuutista kuulee lasten käytösongelmien lisääntyneen. Olisiko syytä suojata lapsiamme lelujen maailmalta? Jos on, miten se tehdään?Enkä nyt ala edes puhua televisio-ohjelmista.