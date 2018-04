Mielipide

on viime kuukausina joutunut ankaran kritiikin kohteeksi. Yhtäältä on puhuttu huonosta keskustelukulttuurista, ja toisaalta on arvosteltu alan yhtiöitä ­siitä, että ne keräävät ja hyödyn­tävät käyttäjätietoja epäeettisesti.Moni julkisuuden henkilö on sulkenut Facebook-tilinsä, ja alustan perustaja Mark Zuckerberg näyttää olevan ahdingossa ongelmia kommentoidessaan. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin liki maaninen aktiivisuus Twitterissä ei ehkä sekään edistä näkemystä sosiaalisen median siunauksellisuudesta.ei kuitenkaan tarkoita, että sosiaalinen media olisi tuhoutumassa. Pikemminkin kyse on uuteen viestintäteknologiaan ja yhteis­kunnalliseen ilmiöön liittyvistä kasvukivuista. Sosiaalisen median monenkeskisyys, kaksisuuntaisuus ja reaaliaikaisuus ovat niin mullistavia uudistuksia ihmiskunnan viestinnän historiassa, että on vaikea edes kuvitella paluuta aikaisempiin jäykempiin ja hitaampiin kommunikaatiotapoihin. Sosiaalisen median ongelmat ja heikkoudet voidaan korjata, jos siihen on asiantuntemusta ja poliittista tahtoa.Sosiaalisen median kauhisteluun liittyy voimattomuuden korostus. Sosiaalinen media nähdään oma­lakisena voimana, joka elää omaa elämäänsä ja jota ei voida hallinnoida millään säännöillä. Rakentavampaa ja hedelmällisempää olisi pohtia, miten sosiaalisesta mediasta tehtäisiin nykyistä parempi. Sosiaalinen media ei ole mikään mystinen kyber­avaruus, vaan se tuotetaan ­arkisessa vuorovaikutuksessa, jota voidaan ohjata yhteisin sopimuksin.osa sosiaalisen median ongelmia on aggressiivinen vies­tintä. Nopeatempoisuus vähentää harkinnan merkitystä: tunnekuohun vallassa kirjoitettu viesti lähtee ­saman tien jakeluun enter-nappia painamalla, eikä sitä voi poistaa keskustelusta – joku on kuitenkin jo ehtinyt ottaa viestistä kuvakaappauksen ja saattaa levittää sitä edelleen, vaikka lähettäjä katuisi vies­tiään yön yli nukuttuaan.Käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa on otettava osaksi koulujen mediakasvatusta. Koulutus ei tietenkään poista koko ongelmaa, mutta keskeisimpien sosiaalisen median pelisääntöjen omaksuminen jo peruskoulussa voisi helpottaa tilan­netta. Hyvä lähtökohta olisi ennen ­julkaisua kysyä itseltään, sanoisiko ­saman asian ihmiselle kasvokkain.Kotienkaan merkitystä ei voi väheksyä. Vanhempien ja huoltajien tulisi näyttää lapsille ja nuorille vastuullista esimerkkiä, mitä ei valitettavasti aina tapahdu.palvelut ja alustat ovat tähän saakka eläneet jatkuvan kasvun aikaa, ja käyttäjien oikeuksista ovat puhuneet lähinnä tutkijat ja aktivistit. Viimeistään nyt palveluiden ylläpitäjien on kiinnitettävä asiaan enemmän huomiota.Julkinen paine ja käyttäjien vaatimukset todennäköisesti korjaavat palveluiden toimintaa. Tämä on ­Facebookin lisäksi nähtävissä Twitterissä, joka aloitti äskettäin hankkeen keskusteluiden tason parantamiseksi ja vihapuheen kitkemiseksi.Myös sosiaalisen median sään­telyä tulisi kehittää. Ilmiö on media- ja viestintäpolitiikalle haastava, kuten tuore selvitys Media- ja vies­tintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen osoittaa. Esimerkiksi You­tuben sisällön sääntely on lähes ­kokonaan palvelun käyttäjien oman harkinnan varassa. Median itsesääntely ulottuu huonosti somen sisältöihin.Toimittaja Rebekka Härkösen ­tapaus nosti esiin sääntelyn ja laintulkinnan ongelman: valtakunnansyyttäjä ei ­katsonut turvapaikan­hakijan Turussa tekemästä puukkohyökkäyksestä kirjoittaneen Härkösen kokemaa somevainoa syytteen arvoiseksi. Enemmistö lienee sitä mieltä, ­ettei tällaisen vainon pitäisi nauttia sanan­vapauden suojaa.vaatii seurantaa ja toimintatapojen kehittämistä. Tarvitaan konkreettisia hankkeita reilun ja turvallisen somen rakentamiseksi. Odotuksia herättävä on ­esimerkiksi Someturva-hanke, jossa puhelin­sovelluksen avulla pyritään helpottamaan lakipalveluiden saavutettavuutta ongelmatilanteissa.Ihmiset eivät hylkää sosiaalista mediaa: se on useimmille käyttäjilleen hyödyllinen, hauska tai molempia. Sellaisena se voidaan myös säilyttää, kunhan kaikki käyttäjät kantavat vastuunsa toiminnastaan.