Mielipide

Moni vanhempi ei ymmärrä, mitä seuraa, kun lapsi saa kännykän – varaudu järkytykseen

Eilen

Lasten

se tapahtui. Aiemman elinkautisen päälle lätkäistiin toinen, kun eskarilainen täytti seitsemän ja sai puhelimen. Nyt niitä on kaksi, soittelijoita.Vuosia maailma kulki lupaavaan suuntaan. Kommunikointi kanssaihmisten kanssa kehittyi kaltaiselleni erakolle mieluisaksi. Yhä harvempi soitti, ja pakolliset asiat hoituivat kirjallisissa viestivälineissä. Lopulta menneen maailman viimeinen relikti olivat äidin viikoittaiset mitä kuuluu -puhelut, eikä niihin suuremmin aikaa mennyt. Kuului vähän.Ensimmäinen soittelija muutti kaiken.puhelimenkäytöstä ollaan huolissaan monipuolisesti. Ei ole kehityksen osa-aluetta, jossa kännykänkäyttö ei jonkun mielestä tekisi tuhojaan. Vähemmälle huomiolle jäävät tilanteen todelliset uhrit, vanhemmat. Kun perheeseen tulee soittelija, arki muuttuu nykiväksi.Työnantajankin olisi syytä olla huolissaan. En nimittäin varsinaisesti viipyile journalistisen laadunnoston äärellä, kun samaan aikaan huudan puhelimeen, että riisipuurokin on ruokaa.Päivän mittaan saapuvat puhelut voi jakaa neljään kategoriaan.Yleisimpiä ovat voisinksmä-puhelut. Voisinksmä-tavoitteet liittyvät pääasiassa paikkoihin menemiseen. Paikoista osa on todellisia ja osa epämääräisiä.Myös ajankäytön realismissa on vaihtelua. Soittelijan maailmassa voi kyläillä samaan aikaan kahdessa osoitteessa.Kieltoon päättynyttä voisinksmä-puhelua saattaa seurata pehmennetty voisinksmä -puhelu. Siinä alkuperäistä tavoitteenasettelua on kohtuullistettu ja äänensävyyn on sovitettu nöyryyttä. Ilmeinen tavoite, myönteisen vastauksen hankkiminen liikutusta hyväksikäyttämällä, menee läpi yllättävän usein.Harvinaisempi, mutta sitäkin kiehtovampi kategoria on avoimen valtakirjan voisinksmä -puhelut. Näissä voisinksmä-aikomus on joko unohtunut, sen määrittely on jätetty kesken tai sitten se vain yksinkertaisesti jätetään kertomatta. Myönteinen vastaus voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin.säännöllisin väliajoin toistuva puhelu kulkekoon nimellä taidepuhelu. Näissä sanallisen viestinnän korvaa hemmotteleva äänimatto, joka saattaa pitää sisällään tuulen huminaa, liikenteen ääniä tai keinokuidun rahinaa. Taidepuhelu voi olla hyvinkin vangitseva, jos vaihtoehtona on tiskikoneen täyttäminen tai ankea työtehtävä.Kokonaan oma kategoriansa on soittelijalle soittaminen. Siihen joudumme palaamaan myöhemmin, sillä toistaiseksi soittelija ei ole vastannut.