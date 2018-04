Mielipide

EU tarvitsee vahvaa koheesiopolitiikkaa

Vapun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koheesiopolitiikan

Erityisen

EU:n

jälkeistä päivää odotetaan Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa jännityksellä, sillä Euroopan komissio antaa silloin ­ehdotuksensa EU:n budjetiksi vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.Britannian EU-eron brexitin seurauksena unionin käytettävissä olevat varat pienenevät, jos 27 jäsenvaltiota eivät ole valmiita korottamaan maksuosuuksiaan. Liipaisimelle on joutumassa EU:n kohee­siopolitiikka – unionin tärkein investointiväline, jonka kautta tuetaan aluekehitystä ja kavennetaan alueiden välisiä eroja.Euroopan komission viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan jokainen koheesiopolitiikkaan käytetty euro tuottaa takaisin 2,7 euroa. Tämä rahoitus on ollut henkireikä monien kuntien ja alueiden investoinneille talouskriisistä toipuvassa Euroopassa.EU:n rakenne­rahastotuista neljännes on suunnattu ilmasto­toimiin, ja miljoonat unionin kansa­laiset ovat hyötyneet työllisyyttä, osaamista ja sosiaalista osallisuutta tukevista investoinneista.leikkaukset kohdistuisivat väistämättä suomalaisiin hankkeisiin. Komissio on esittänyt kolme skenaariota, joista kahdessa Suomi olisi jäämässä ­kokonaan ilman rakennerahasto­tukia. Siksi hallituksen linjausta, jonka mukaan ­brexitin vaikutukset on otettava huomioon EU:n talousarviossa koskematta kuitenkaan meille tärkeisiin koheesio- ja maataloustukiin, ei voi pitää realistisena.Erityisen huolestuttavaa on, että kulttuuri-, urheilu- ja eurooppa­ministeri Sampo Terho (sin) on jopa esittänyt EU:n koheesiopolitiikan alasajoa ja korvaamista kansallisilla aluetuilla. Nämä kommentit ovat vaarallinen askel kohti protektionismia ja nationalismia, eivätkä ne ­onneksi edusta neuvottelupöydässä Suomen hallituksen virallista linjaa.EU:n koheesiopolitiikan lisäarvoa Suomelle ei voi mitata EU:n bud­jettiin maastamme maksettuina ­euroina. Eurooppa on yhteinen ­sisämarkkina-alueemme ja EU yhteinen rauhan ja kulttuurin pro­jektimme. EU on myös kansainvälisessä viennissä valtava kilpailuvaltti – ­yksin olisimme todella yksin.Suomalaista tutkimusta ja innovointia tuetaan rahoituskauden 2014–2020 aikana paitsi Horisontti 2020 -ohjelmasta myös EU:n rakennerahastoista yli 800 miljoonalla eurolla. Tutkimus- ja innovointi­toiminta ei tunne valtioiden rajoja – sillä on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Osana tätä innovaatioyhteisöä saamme myös muiden kehittämän tiedon käyttöömme.Jatkossa EU:n koheesiorahoituksen käyttöä yksinkertaistetaan ja eri rahalähteiden synergiaa lisätään. Kaupunkien rooli kasvaa ­euroop­palaisen kumppanuusyhteistyön lisääntyessä. Tavoitteena on saada uusin tieto yhteiskunnalliseen innovaatiotoimintaan, uudistumiseen.Monilla EU:n rahoittamilla liikennehankkeilla on rajat ylittävä mer­kitys: mainittakoon esimerkiksi Suomen elinkeinoelämän kannalta äärimmäisen merkittävä Rail Baltica -hanke sekä tavoitteeksi asetettu Helsinki–Tallinna-tunneli.lisäarvon EU:n rakennerahastot tuovat syrjäisille ja harvaan asutuille alueille, esi­merkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. Suomen ­intressi on edistää eurooppalaista solidaarisuutta ja ­talouskasvua kaikkialla Euroopassa. Tämä myös avaa yrityksille markkinoita.Alueiden välisten kehityserojen tasoittuminen unionin sisämarkkinoilla vähentää paineita työpaik­kojen ulkoistamiseen, sosiaaliseen polkumyyntiin ja unionin sisäiseen muuttoliikkeeseen. Suomi on varsin hyvässä ­asemassa nettomaksajien joukossa, sillä nettomaksuosuutemme on pieni verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Tanskaan.jäsenvaltiot haluavat tiivistää yhteistyötä esimerkiksi puolustus- ja rajayhteistyön alalla sekä tarjota yhä useammalle nuorelle Erasmus-vaihtopaikan. Euroopan alueiden komitea onkin esittänyt, että jäsenvaltioiden tulisi maksaa unionin budjettiin hieman nykyistä enemmän, 1,3 prosenttia EU:n brutto­kansantulosta nykyisen noin yhden prosentin sijaan.Vain näin unioni pystyy vastaamaan haasteisiin. Koheesiopolitiikka on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden peruspilari. Kyse ei ole vain rahasta vaan ennen kaikkea eurooppalaisten tulevaisuudesta.