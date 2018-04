Mielipide

Valkoisen Suomen sankari oli Viron verivihollinen, jonka joukot saivat virolaisilta selkään

kuvassa on uurteinen, viiksekäs kenraali ja kreivi Rüdiger von der Goltz (1865–1946). Rinnuksilla kimmeltää kaksi ristiä: keisarillisen Saksan korkein ansiomerkki ja Suomen ensimmäisen luokan vapaudenristi. Suomen vapaudenristin hän sai sen jälkeen, kun saksalaisjoukot olivat varmistaneet valkoisten voiton Suomen sisällissodassa keväällä sata vuotta sitten.Virossa vapaudenristejä myönnettiin niille, jotka taistelivat Goltzia vastaan. Valkoisen Suomen sankari oli Viron verivihollinen. Ero näkyy nykyään enää historiankirjoissa.Suomea kenraali muistelee lämpimästi vuonna 1920 julkaistussa teoksessaan Toimintani Suomessa ja Baltian maissa.”Kaikkialla meitä tervehdittiin sydämellisesti ja juhlallisesti”, Goltz kirjoitti kiertueestaan Suomessa sodan päätyttyä kesällä 1918.Baltiaan, Latvian Liepajaan, Goltz saapui seuraavan vuoden alussa aavistamatta, ”että ympärillä on vain vihollisia”.Goltz johti Saksan armeijan vapaaehtoisten Rautaista divisioonaa ja baltiansaksalaisten kartanonherrojen muodostamaa Landeswehriä. Monet baltiansaksalaiset vastustivat Viron ja Latvian itsenäistymistä, koska heitä uhkasi etuoikeutetun aseman ja omaisuuden menetys. Goltz unelmoi saksalaisen kulttuurin kukoistuksesta Baltiassa ja aliarvioi kantaväestöä.Sen sijaan, että Goltz olisi tukenut Latvian hallitusta sodassa bolševikkeja vastaan, hän syrjäytti pääministeri Kārlis Ulmanisin ja tuki baltiansaksalaisten perustamaa nukkehallitusta.Goltz käski joukkojensa jatkaa etenemistä Pohjois-Latviaan, vaikka edessä oli Viron armeija, joka soti alueella bolševikkeja vastaan Ulmanisin pyynnöstä.Viron vapaussodan historiakomitea on 1930-luvulla julkaissut sodasta paksun kirjan, jossa Viron armeijan ylipäällikön Johan Laidonerin näkemys Goltzin joukoista on yksiselitteinen:”Älkää unohtako, että Landeswehr, siis Baltian paronit, ovat verivihollisiamme, joita vastaan meidän on kaikin voimin puolustauduttava.”Goltzin joukoista tuli virolaisille jopa bolševikkeja merkittävämpi vihollinen.sotilaiden mielialat tulevat selväksi historioitsija Eduard Laamanin itsenäistymisestä kertovassa teoksessa Eesti iseseisvuse sünd.”Ei ole liioittelua, että virolainen suostuisi väliaikaisesti mieluummin bolševikkien kuin saksalaisten puolelle”, virolaiseversti Jaan Rink tyrmäsi ajatuksen vetäytymisestä Pohjois-Latviasta.Eräs virolainen sotilas kirjoitti:”Olen jo kerran sotinut saksalaisia vastaan, mutta silloin vasten tahtoani. Nyt on sellainen olo, että jättäisin kaiken, jotta voin panna maan polttelemaan verikoirien jalkojen alla. . . Jos jättää käärmeelle pään, se alkaa taas elää.”taistelu Goltzin joukkojen ja Viron armeijan välillä käytiin Cēsisin alueella. Se päättyi 23. kesäkuuta 1919, kun yli 6 000 virolaista yhdessä latvialaisten kanssa sai Goltzin joukot perääntymään.Päivää vietetään Virossa yhä voitonpäivänä. Se on suurin kansallinen pyhäpäivä itsenäisyyspäivien jälkeen. Muita taisteluita Virossa ei muisteta läheskään yhtä laajasti, vaikka kovimmat taistelunsa virolaiset kävivät bolševikkeja vastaan itärintamalla.Paraatipaikalle Tallinnan Vapaudenaukion reunalle pystytettiin yhdeksän vuotta sitten muistomerkki, jota sanotaan vapaussodan voitonpatsaaksi. Jylhä kivinen risti noudattaa sotineille myönnetyn ansiomerkin muotoa.Voitto Goltzin joukoista symboloi yhä vapautumista baltiansaksalaisten 700-vuotisesta herruudesta.Goltz piti osasyynä tappioonsa heikkoa tiedustelua, joka ei ottanut huomioon virolaisten taistelumotivaatiota:”Virolaisten saavutukset bolševikkeja vastaan olivat vähäisiä, mutta balttilaisia (baltiansaksalaisia) ja saksalaisia vastaan he taistelivat intohimoisesti”, hän kirjoitti.Goltzilla oli pitkään ystäviä, kuten Juho Kusti Paasikivi. Goltz sai juhlavastaanoton Helsingissä vielä 1930-luvulla.Sota-aikana saksalaiset olivat pyytäneet Virossa bolševikkeja vastaan taistelleita suomalaisia vapaaehtoisia myös Goltzin tueksi Pohjois-Latviaan, mistä Suomi hienovaraisesti kieltäytyi. Erilainen suhde Goltziin ei sotkenut Suomen ja Viron suhteita.