Mielipide

Varakkaan lasku Alkosta ei kasva

Tilasto­keskus Tilasto­keskus

Kulutustutkimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

tekee muutaman vuo­den välein selvityksiä suomalaisten kulutuksesta. Tuorein selvitys julkistettiin maaliskuussa.Ei ole yllättävää, että asuminen on se­kä pieni- että suurituloisten suurin rahareikä. Mutta aika selvää oli ennakolta se­kin, että suurituloiset käyttävät suuremman osuuden ansioistaan autoihin, matkoihin ja kulttuuriin kuin pienituloiset.Pienituloisilla ruoka vie isomman osuuden kulutuksesta kuin hyvätuloi­silla.vetäjä, erikoistutkija Juha Nurmela siirtää Tieto & Trendit -lehdessä tuloksia ajalliselle ulottuvuudelle ja kertoo, miten kulutus on muuttunut eri tuloryhmissä. Vertailuvuosia ovat 1985, 2001 ja 2016.Kulutuksen muutokset ovat yllättävän yhteneviä. Esimerkiksi ruokaostosten osuus kulutuksesta on pienentynyt ja asumisen sekä liikkumisen osuudet ovat kasvaneet tuloeroista riippumatta.Elintarvikkeiden alaryhmätkin kulkevat yhtenevästi. Vuonna 1985 suurempi osuus ansioista käytettiin yleisesti lihaan kuin vuonna 2016. Rasvojen käyttöä ja tupakanpolttoa ovat kaikki vähentäneet.Mutta on tilastossa yksi poikkeuskin: alkoholi. Pienituloisten alkoholiin käyttämä rahamäärä kasvoi vertailuvuodesta toiseen selvästi. Hyvätuloisissa koti­talouksissa sen sijaan alkoholiin käytettävän rahamäärän kasvu on katkennut.ovat nyt olleet muutaman kuukauden ajan koekaniineita, kun alkoholipolitiikan perusteita testataan. Perusväittämähän on se, että kun saatavuutta lisätään ja hintaa alennetaan, suomalainen lisää silloin kulutustaan. Tämän vuoden alusta saatavuus on parantunut: kaupoista saa lonkeroa ja väkeviä oluita, ja ravintolat voivat entistä vapaammin anniskella alkoholia. Kaiken lisäksi Suomen taloudella menee entistä paremmin. Työtä ja ostovoimaa riittää.Viime vuosina alkoholin kulutus on kuitenkin laskenut. Perinteisen tulkinnan mukaan veronkiristykset ja taantuma selittävät tätä. Väite joutuu vaikeuksiin, jos sen suhteuttaa kulutusmittauksiin: juoman pieni kallistuminen ei hyvätuloisia hetkauta, eikä taantuma ole heihin iskenyt isosti. Heidän alkoholiin käyttämänsä rahapotti on silti jäätynyt. Hinnan nousulle ja taantumalle alttiiden viinalasku on sen sijaan kasvanut.Jos kulutus yhä vähenee ja kansan kulutustapojen jakautuminen jatkuu saatavuuden helpotuksista huolimatta, alkoholipolitiikan yleistävien perusväitteiden perusta alkaa hajota.