Suuret kaupungit ovat haastamassa valtion

Yhteiskunnan

on aivan erityinen asema ihmiskunnan kulttuuri­evoluutiossa. On lähes mahdotonta kuvata yhteiskunnallista kehitystä ymmärtämättä kaupungistumista sekä kaupunkien vaikutusta kulttuuriin ja talouteen – käytännössä kaikkeen, minkä tunnistamme moderniksi tai postmoderniksi. Miksi tämän itsestäänselvyyden julki­lausumisesta on tullut Suomessa huo­mionarvoista tulevaisuus­puhetta?Kaupunkien uutta roolia koskevan julkisen keskustelun johto­hahmo on Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok). Hänen kokoamansa suurten kaupunkien liittouma on ilmaissut huolensa maakuntauudistuksesta. Maakuntahallinnon nähdään toteutuessaan hidastavan kehityskulkua, jossa kaupungeista tulee entistä itsenäisempiä yhteiskuntapolitiikan strategisia toimijoita.Maakuntien taloudellista itse­ohjautuvuutta tai itsehallinnon lisäarvolupausta ei ole uskottavasti pystytty perustelemaan suurten kaupunkien päättäjille. Heidän näkökulmastaan maakuntauudistus näyttää valtion ohjauksen ja vallan vahvistumiselta. Samalla se uhkaa muuttaa paikallisten ja valtiollisten toimijoiden välistä, pitkään jatkunutta kaksinapaista valta-asetelmaa.Kyse on isosta periaatteellisesta kysymyksestä, vuosisataisesta lojaalisuuslupauksesta, jolla on menestyksellinen historia.kuin useissa muissa Euroopan maissa, suomalaiset kaupungit eivät ole syntyneet omaehtoisten valtapyrkimysten seurauksena, vaan julkinen valta on perustanut ne. Tämä juontuu suurvalta-ajan Ruotsista, jossa erityisesti reformaation ajan hallitsija Kustaa Vaasa tunnettiin kaupunkilaitoksen kehittäjänä. Tuolloin valta­kunnassa vahvistui ajatus, ettei valtiota voi menestyksellisesti hallita ilman valtiolle lojaaleja kaupunkeja.Kuningas käski esimerkiksi Porvoon ja Tammisaaren porvareita muuttamaan vuonna 1550 perustettuun Helsingfors-nimiseen kaupunkiin, jonka tarkoituksena oli olla vastavoima Räävelin – nykyisen Tallinnan – kauppakaupungille.Venäjän keisarikunnan aikana Suomessa vahvistettiin erityisesti valtionhallintoa. Helsingistä tehtiin pääkaupunki vuonna 1812, ja vuonna 1827 sinne siirrettiin Suomen vanhin yli­opisto, Turun akatemia. Suomen itsenäis­tyessä kaupunkeja oli kaikkiaan 38.Harvaan asutussa Suomessa kaupungistumiskehitys on ollut muuta Eurooppaa hitaampaa mutta trendiltään samansuuntaista. Kaupunkimme ovat kehittyneet hallitusti ja vahvassa yhteydessä monimuotoisiin maaseutuihin.on kaupunkien kautta edistänyt menestyksellisesti talouden kasvua, kulttuuria ja sivistystä sekä muita kansakunnan kokonaisuuden kannalta tärkeitä toimintoja.Valtio oli aina 1990-luvun lamaan asti vahva vallankäyttäjä. Ajoittaisesta jännitteisyydestä huolimatta vahvan valtion ja kaupunkien välinen kumppanuus oli yksimielistä. Valtiolla oli resursseja jaettavaksi kaupunkien ja muiden kuntien tarpeisiin. Vahva kunnallinen itse­hallinto verotusoikeuksineen takasi riittävän liikkumavaran paikalliselle päätöksenteolle ja kehittämiselle.Kaupungit ovat muiden kuntien lailla olleet vaurastuvan Suomen ­hyvinvointivaltion paikalliset kasvot. Keskusvirastot ja -sairaalat, taidelaitokset, yliopistot ja muut merkittävät edistyksen instituutiot ovat valtiovallan suopealla ohjauksella löytäneet paikkansa suurimmista kaupungeista, valtaväylien solmukohdista. Nopea kehitys on edellyttänyt valtakunnallista ohjausta ja alueiden käytön suunnittelua. Julkinen rahoitus on ollut mahdollista yli puoluerajojen menevän poliittisen yksimielisyyden ilmapiirissä.kehityksen kannalta on osoittautunut erinomaiseksi politiikaksi, ettei kaupungeista ole tullut Suomessa valtion haastajia.Suhdetta voi kuvata kaksinapaiseksi kumppanuudeksi. Sen voima on ­ollut ajatuksessa, että valtiollisen ja paikallisesti hajautetun vallan tasapaino hyödyttää pitkällä aikavälillä molempia osapuolia. Tämä ajatus on kantanut näihin päiviin asti.Hallitsijaviisautta olisi jatkaa kumppanuuden linjalla. Se on ollut vahvuutemme muutosten hallinnassa, ja se on etu digitaalisen data­talouden mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Viisaasti toimeenpantuna maakuntauudistus ohjaa kaikkia kuntia uuteen rooliin, jossa toteutuvat paikallisesti kestävä kehitys ja uudenlainen elinvoimapolitiikka.