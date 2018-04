Mielipide

tarvittiin suomalainen bisnes­mies Diili-ohjelmaa vetämään, soitettiin Hjallis Harkimolle. Nyt nähdään, tahtooko Harkimo Donald Trumpiksi myös politiikan puolella.Miehissä on kieltämättä paljon samaa. Molemmat ovat karismaattisia kansansuosikkeja, narsistisia naistenmiehiä ja räväköitä raha­miehiä, joiden todellisesta taloustilanteesta on vaikeaa saada tietoja.Trump on kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan, Harkimo ei ole paljastanut Jokerien osakassopimusta. Molemmilla on bisneksiä venäläisten hämärämiehien kanssa.ja Harkimo ovat molemmat syntyneet rahaperheisiin. He ovat eliitin jäseniä, jotka esiintyvät eliitin vihollisina. Yhdistelmässä tuntuu tällä hetkellä olevan jotain erityisen vetoavaa, sillä samanlainen hahmo on Britannian konservatiivien uusi lemmikki Jacob Rees-Mogg.Molemmat tarjoavat oman menestyksensä todisteeksi siitä, että arkijärki päihittää kirjaviisauden. Se ilahduttaa varmasti niitä, jotka eivät lue kirjoja.Keväällä 2016 Harkimo pohti, miksi monet suomalaiset katsovat päättäjien vieraantuneen kansasta:”Poliitikot puhuvat yhteiskunnallisista asioista liian vaikealla kielellä. He puhuvat ikään kuin toisilleen: vastustajille ja omille puoluekavereille. Vaikeata kieltä he käyttävät siksi, että kuulostaisivat fiksummilta kuin ovatkaan. Minun on helppo puhua niin, etten kuulosta liian fiksulta. Se tulee ihan luonnostaan.”on pystyttänyt pilvenpiirtäjiä, Hjallis urheiluareenoita. Reteinä tekijämiehinä esiintymällä miehet tekevät eroa poliitikkoihin, jotka ovat heidän mielestään tyhjän puhujia ja oman etunsa vartijoita.Savon Sanomien blogikirjoituksissaan Harkimo on arvostellut vanhoja ideologioita, poliittisia virkanimityksiä ja asioista päättämistä pienessä piirissä.”Miten kukaan oikein edes kehtaa puhua demokratiasta Suomessa?” Harkimo kyseli 31. maaliskuuta.liike on luvannut lisätä kansalaisten suoraa vaikuttamista politiikkaan. Se puoli on varmaan Har­kimon taistelutoverin Mikael Jung­nerin vastuulla, sillä Harkimo ei vaikuta kovin kärsivälliseltä kuuntelemaan muita.Kansalaisten vaikutusvallan lisääminen on totta kai suosittu asia. Jos ihmisiltä kysytään, kokevatko he vaikuttavansa politiikkaan, he vastaavat ei, ja jos heiltä kysytään, haluaisivatko he vaikuttaa enemmän, he vastaavat kyllä.Kylmän sodan päätyttyä kansanäänestysten määrä on lisääntynyt selvästi länsimaissa. Suomessa säädettiin vuonna 2012 kansalaisaloitelaki, minkä jälkeen eduskuntaan on tullut jo yli 20 aloitetta, joista kaksi on mennyt läpi.nyt voidaan kuitenkin sanoa, etteivät kansanäänestykset ole ratkaisseet yhteiskunnan suuria ongelmia eivätkä lisänneet luottamusta politiikkaan.Isoimman idealismin aika näyttäisi sitä paitsi olevan ohi, sillä demo­kratian viholliset kokoavat Venäjän ja Kiinan johdolla joukkojaan. Ja kuten viime vuosina on nähty, diktaattorit vastustavat demokratiaa omassa maassaan mutta pitävät siitä muissa maissa niin paljon, että osallistuvat siihen mielellään itsekin.Siksi edessä voi olla pikemminkin demokratian itsepuolustuksen kuin sen radikaalin laajentamisen kausi.väitä, ettei kansa tiedä. Kyllä se tietää. Nimittäin sen, että jotain on tehtävä. Mutta mitä, se ei taida parviälyllä ratketa. Puoluetta ei perusteta tietä kyselemällä vaan tietä näyttämällä.Se jättää kysymyksen: olisiko Harkimosta Suomen Trumpiksi? Tässä ajassa mahdottomasta on tullut mahdollista. Siihen tarvittaisiin kuitenkin ainakin kaksi asiaa: karisma ja syntipukki.Trump on onnistunut keräämään taakseen ihmisiä, joiden edut ja toiveet ovat usein erilaisia ja joskus vastakkaisia. Se johtuu siitä, ettei hän ole koonnut laumaansa myönteisten tavoitteiden vaan oman karismansa ja ulkopuolisten vihollisten avulla.Karismaa Harkimolla riittää, mutta entä se syntipukki? Harkimo on räksyttänyt Iltalehden ja Savon Sanomien kirjoituksissaan valta­eliitille ja ay-liikkeelle, mutta sittenkin vielä aika pehmeästi.Jos Harkimo haluaa kopioida Trumpin menestystä myös politiikassa, hänen on heitettävä hanskat jäähän ja alettava takoa.