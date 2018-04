Mielipide

Onko vappu ilman kertakäyttökrääsää teeskentelyä? Lupaukset muovin vähentämisestä joutuvat nyt testiin

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko

Oikeastaan

ja viime vuosi jäävät histo­riaan siitä, että ihmiset eri puolilla maailmaa havahtuivat vuosikymmenten aikana paisuneeseen muovijäte­ongelmaan.Suomessakin aihe on ollut paljon esillä. Maailman muovijätteen määrä ja se, mitä muovit tekevät luonnolle ja eläimille, on järkyttänyt monia.Muoviton maaliskuu -tempauksen aikana tuhannet suomalaiset tekivät lupauksen vähentää kertakäyttöisen muovin määrää arjessa.Ensi viikolla me kaikki voimme soveltaa lupauksiamme juhlassa.Siitä on vain muutama viikko, kun uudenvuoden ilotulitteiden jäännökset ja kuohuviinipullojen korkit paljastuivat lähipuistossa lumen alta. Nyt edessä on vuoden roskaisin juhlapyhä vappu.vappu ilman kertakäyttöistä muovikrääsää teeskentelyä? Nyt jos koskaan sitä on mahdollista kokeilla.Viime vappuna yksin Helsingin Kaivopuistossa oli roskaa, kuohuviinipulloja ja kertakäyttögrillejä varten jätesäiliöitä yhteensä 600 000 litran edestä. Juhlijoiden määräksi arvioitiin noin 50 000, eli jokaista juhlijaa varten oli varattu 12 litran verran jätetilavuutta.Se on järkyttävä määrä jätettä kahden päivän juhlimisesta.Virkamiehet ovat viime vuosina vappujen jälkeen ottaneet tiedotuksessa myönteisen linjan ja kehuneet, miten yhä useampi osaa ihan itse viedä roskansa roskikseen.Tänä muoviherätyksen ja -tietoisuuden ennätysvuonna tavoitteeksi pitäisi asettaa, että jätettä syntyy paljon vähemmän kuin edellisinä vuosina juhlimispaikasta riippumatta.sen ei pitäisi olla kovin vaikeaa. Esimerkiksi näin se käy:Kertakäyttöastioiden, -mukien ja -grillien sijaan piknik-laukkuun pakataan kestoastioita, jotka viedään takaisin kotiin.Pussikaljan sijaan ostetaan kestokassikaljaa. Nautitaan kaljat, vappusimat ja muut juomat pantillisista pulloista ja tölkeistä ja huolehditaan, että ne myös päätyvät pullonpalautukseen.Jätetään hassut naamarit, hatut, ­torvet, huiskat, peruukit ja vappunenät tänä vuonna ostamatta. Yritetään pärjätä korkeintaan yhdellä ilmapallolla lasta kohti.Sitten vain nautitaan kevään juhlan iloisesta tunnelmasta ja epäilemättä perinteisen vappuisesta säästä, aivan kuten aikaisempinakin vuosina.Kippis!