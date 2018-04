Mielipide

se vai eikö se tule?Puolustusliitto Naton pää­majassa Brysselissä askaroitiin nyky­mittareillakin epätavallisen ongelman kanssa tänään perjantaina järjestettävän ulko­ministerikokouksen lähestyessä.Ensin oli epäselvää, olisiko Yhdysvalloilla kokouspäivänä ulkoministeriä lainkaan. Kun kerrottiin, että Yhdysvaltojen senaatti vahvistaisi Mike Pompeon nimityksen uudeksi ulkoministeriksi torstaina, oli edelleen epäselvää, matkustaisiko hän heti perjantaiksi Brysseliin.Donald Trumpin presidenttikaudella hänen hallituksensa jäsenten osallistumiset ja puheet kansainvälisissä tapaamisissa ovat olleet Euroopalle merkittäviä. Ne ovat luoneet uskoa pitkän linjan jatkumiseen Trumpin irtiotoista huolimatta.Nyt piti arvailla, tuleeko ministeri paikalle lainkaan.Yhdysvaltoihin kohdistuvat odotukset ailahtelivat helpotuksen ja uuden epätoivon välillä. Sittemmin odotusten tasoa on selvästi laskettu. Kukaan ei enää odota lopullista selvyyttä siitä, mitä kaikkea Trump aikoo tehdä.Enää ei hätkähdetä, vaikka Yhdysvallat on ollut kuukauden ilman ulkoministeriä. Niin voi käydä muissakin maissa, mutta Yhdysvallat on eri asia. Samalla Washingtonin kansainvälisen politiikan avainpaikkoja täytetään henkilöillä, joista monia pidettiin äärilaidan edustajina kunnes Trump antoi äärilaidalle uuden merkityksen.Suurista peloista ja odotuksista on siirrytty elämään Trumpin kanssa päivä kerrallaan ja toivomaan parasta mutta myös varautumaan nykyistä pahempaan.tyylikkään esimerkin tästä toimintamallista tarjosi Ranskan presidentti Emmanuel Macron kolmipäiväisellä vierailullaan Washingtoniin. Macronilla näytti olevan selvä käsitys siitä, mihin kannattaa vaikuttaa.Aluksi Macron loi Trumpiin melko erikoisen, intensiivisen henkilösuhteen, jonka puitteissa hän pyrki saamaan Trumpin pysymään mukana Iranin ydin­ohjelman kansainvälisessä valvontasopimuksessa.Vierailunsa päätteeksi Macron kuitenkin puolusti Yhdysvaltojen kongressissa pitämässään puheessa yleväsanaisesti länsimaiden keskeisiä arvoja ja sopimuksia, joita Trump on horjuttanut.Iran-sopimuksen kohtalo on yhä ­epävarma, ja Macron tuskin käännytti ­ketään kongressissa. Mutta se oli oikein hyvä yritys, jolla selvittiin taas muutama päivä eteenpäin.