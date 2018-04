Mielipide

Al-Assadia ei voi sivuuttaa Syyrian rauhanprosessissa

Yhdysvallat,

Puolustaessaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikäli

Humanitaarisen avun

Ulkoministeri

Britannia ja Ranska tekivät pari viikkoa sitten Syyriaan ohjusiskun rankaisu­toimena maan hallituksen joukkojen väitetylle kemiallisten aseiden käytölle Duman kaupungissa. Länsivaltojen iskun laillisuudesta saatetaan kansain­välisen oikeuden näkökulmasta väitellä pitkään, mutta tärkeämpää olisi pohtia, miten Syyrian sota saataisiin loppumaan.Vaikka ohjusisku oli teknisesti ­onnistunut, useimmat myöntävät, ettei se ratkaissut Syyrian sodassa mitään. Vallalla olevan syvän luottamuspulan ja jatkuvan keskinäisen syyttelyn ilmapiirissä rauhanneuvotteluilla on juuri nyt heikot edistymisen mahdollisuudet.Syyriaan tehtyä ilmaiskua Britannian parlamentissa pääministeri Theresa May korosti, ettei Britan­nian tavoitteena ole hallinnon vaihtaminen – toisin kuin vuonna 2003 Irakiin tehdyssä hyökkäyksessä. Mayn hallitukselle irtautuminen Irakissa huonosti sujuneen operaation muistikuvista ­on tär­keää, sillä Britannialle asia on vieläkin traumaattinen.Mayn lausuntoa pitänee nyt tul­kita niin, ettei presidentti Bashar al-Assadin syrjäyttämistä enää vaadita. Myös Ranskassa on viritetty ohjusiskun jälkeen rauhantoiveita viittaamalla Syyrian sisäisen dialogin ja sovintoprosessin käynnistämiseen.Toisaalta Syyrian laillista, YK:ssa tunnustettua hallitusta kutsutaan yhä leimaavasti ”Syyrian hallin­noksi” ja maan armeijaa ”al-Assadia tukeviksi joukoiksi”. Myös Venäjää vaaditaan ”luopumaan liittolai­sestaan”.Jos Syyrian hallituksesta ja sen edustajista käytettäisiin asianmukaisia nimityksiä, se lisäisi luottamusta ja helpottaisi kontaktin ottamista Damaskokseen. Yhteydet käytännössä katkesivat vuonna 2012, kun länsivallat päättivät sulkea suur­lähetystönsä Damaskoksessa.Yhdistyneissä kansakunnissa Syyrian YK-lähettilästä on kyllä kuunneltava, sillä YK:n sääntöjen mukaan hänellä on oikeus olla läsnä hänen maataan käsiteltäessä. Mutta kun asioiden käsittelylle myös korkeimmalla poliittisella tasolla on ­ilmeinen tarve, milloin on aika ­puhua presidentti al-Assadille? Vai ­pitäisikö yhteydenpito aloittaa vaikkapa ulkoministeri Walid Mual­lemista?Syyrian rauhanprosessi saadaan uudelleen käyntiin, lännen odotukset keskittyvät kolmeen pääkohtaan: kemiallisten aseiden käytön estämiseen, humanitaarisen avun esteettömään pääsyyn ja ­Geneven neuvottelujen jatkamiseen erityisedustaja Staffan de Misturan johdolla.Kemiallisten aseiden käyttö on Syyrian sodassa arka ja riidan­alainen kysymys. On tärkeää, ettei ­asian käsittelyä tärvellä ennenaikaisilla ja yksipuolisilla syytöksillä, jotka tekevät kompromissin ennakolta mahdottomaksi.Asiaa käsiteltiin YK:n turvallisuusneuvostossa huhtikuun puolivälissä. Venäjän ehdotuksessa korostettiin valvonnan tarvetta myös ei-valtiollisten toimijoiden valmistamiin ja käyttämiin kemiallisiin aseisiin. Lännen ehdotuksissa on korostettu Syyrian hallituksen toimia. Näiden ehdotusten yhdistämisen ei luulisi olevan ylivoimaisen vaikeaa, jos osapuolilla siihen haluja on.tarvetta ei tarvitse erikseen perustella. Syyrian kansa on kokenut mittaamatonta kärsimystä yli seitsemän vuotta kestäneen sodan aikana, ja sen toivoisi loppuvan.Humanitaarisen avun perille ­saattamiseksi on kuitenkin saatava ­aikaan tulitauko. Tehtyihin tuli­taukoyrityksiin liittyy usein väärinkäsityksiä: jihadistit ja terroristit ­eivät tulitaukoihin suostu, se on ­tiedetty aina.Nyt tilanne on toinen, kun Syy­riaa jo kerran laajalti hallinnut Isis on saatu eliminoitua ja jihadisti­ryhmät on ajettu pois Aleppon ja Damaskoksen kaltaisista suurista kaupungeista. Nyt olisi todella mahdollisuus laajaan tulitaukoon ja ­humanitaarisen avun perille viemiseen, jopa jälleenrakennuksen aloittamiseen.Timo Soini (sin) on vedonnut voimakkaasti suurvaltoihin tämän pitkittyneen verenvuodatuksen lopettamiseksi.Tässäkin sodassa olisi jo ymmärrettävä, että rauha tehdään vastustajan kanssa neuvotellen, ei vain propagandavoittoja metsästellen.