Mielipide

Britanniassa sen tajusi: Suomen hyisessä vapussa on luonnetta

Kollegan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virallisesti

Asioiden

mielestä vappu on yksi vuoden parhaista juhlista.Hänelle kevään karnevaalin kruunaa Ullanlinnanmäki. Teini-iästä tunteneella kaveriporukalla on tapana kokoontua vapunpäivän piknikille aina samalle paikalle puistoon.Vesi-, lumi- tai räntäsadepäivä on katastrofi. Mutta on koleassa kevätauringossakin vaaransa: parhaassa tapauksessa voi polttaa naamansa, saada flunssan ja päälle virtsatietulehduksen.Toiset suhtautuvat vappuun täysin eri lailla. Nämä ihmiset eivät missään nimessä halua ahtautua Kaivopuistoon, Mantan patsaalle tai muihin kaupunkien keskustoissa vietettäviin karkeloihin vellovien väkimassojen, humalaisen haalarikansan ja ureanhajun sekaan.Heidän mielestään vappu on väkinäinen ja jopa vastenmielinen näytelmä, jossa ei ole mitään juhlimista.vappua juhlitaan suomalaisen työn päivänä. Näin on ollut vuodesta 1979. Mutta oikeasti: kuka juhlii vappuna suomalaista työtä?Joillekin toukokuun ensimmäinen on toki vielä työväen juhla, jonka juuret juontavat vuoteen 1886, Chicagon Haymarketin mielenosoituksiin ja työläisten vaatimuksiin kahdeksan tunnin työpäivistä. Todellisuudessa työläisten vappu on silti enää varjo menneiden vuosikymmenten marsseista ja toritapahtumista.Vappu on myös ylioppilaiden juhla, ja opiskelijoille huhtikuun loppu tarkoittaakin usein maratonbilekautta. Kun opiskeluajat ovat ohi, valkolakin istuttaminen päähän kerran vuodessa tuntuu kuitenkin monista jotenkin vaivaannuttavalta.Suurimmalle osalle vappu lienee ennen kaikkea kevään juhla. Vuosisatoja sitten uskottiin, että vappuyönä hyvät voimat voittavat talven ja pimeyden voimat. Käytännössä näin ei aina käy. Lunta voidaan saada toukokuussakin.arvon tajuaa usein vasta ­kauempaa katsoessa. Kun asuin muutaman vuoden Britanniassa, huomasin kaipaavani suomalaista vappua.Meidän vapussamme on hyisessäkin säässä edes jotain luonnetta.Britanniassa vappu ei sen sijaan arjessa juuri näy, vaikka paikallisia juhlaperinteitä tietenkin on. Vappu on kyllä vapaapäivä, mutta mikään karnevaali se ei ole: vapaa kun siirrettiin jo 40 vuotta sitten toukokuun ensimmäisestä päivästä kuun ensimmäiseen maanantaihin.Brittihallitus harkitsikin muutamia vuosia sitten vappuvapaan siirtämistä joko lokakuulle tai aiemmaksi kevääseen. Siitä sentään luovuttiin.