Mielipide

Miten itsensä voi aivopestä kiireettömäksi? Siihen on viisi hyvää kikkaa

Talvella

Sanotaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kysyin

päätin, ettei minulla ole kiire. Kalenterissa palaverit olivat kiinni toisissaan, ja niiden seassa poukkoilivat lasten harrastukset ja kokeet, viennit ja haut, omat lenkit, vanhempainillat, turnauksen mokkapalavuoro ja auton huolto.Kiire ei ole ollut muodissa aikoihin. Enää se ei ole merkki ihmisen tärkeydestä, vaan vähän noloa osaamattomuutta. Tärkeä ihminen osaa nykyisin priorisoida, suodattaa sähköpostitulvaa ja kes­keytyksiä sekä varata kalenteriin omaa aikaa.Kysyipä melkein keneltä tahansa mitä kuuluu, vastaus on silti: kiirettä., että kiire on asenne. Talvella päätin vastata kyselijöille, ettei minulla ole kiire. Sitähän kaikki kysyivät: onko kiire vai hetki aikaa.Kun joku käveli työpisteelleni, minulla oli hetki aikaa. Jos vastasin puhelimeen, en ollut ”pahassa paikassa”. Kun lapsi kysyi, ehdimmekö ajoissa harjoituksiin, vastasin ”tietenkin” sen sijaan, että olisin kertonut, miten aikaisia jääajat ovat vanhempien kannalta ja miten kehäruuhkista ei voi koskaan tietää.Aivopesu toimi mielen rauhoittajana viikkoja, kunnes repsahdin valittamaan puolisolle kiireestä. Alkoi alamäki. Pian vastasin kysyjille, ettei ole kiire, mutta jatkoin näppäimistön hakkaamista. Olin palaverissa eräänlaista kiireistä kokouslihaa: fyysisesti paikalla mutta henkisesti sähköpostissa. Tein makaronilaatikkoa ­aamukuudelta, koska edellisenä päivänä ei ollut aikaa. Luin tutkimuksia nukkumisen tärkeydestä ja nipistin yöunistani.aivotutkija Minna Huotilaiselta vinkkejä siihen, miten itsensä voi aivopestä kiireettömäksi pysyvämmin.1) Tee toisin. Kiire kumpuaa usein siitä, että oma vaatimustaso on ristiriidassa käytettävissä olevan ajan kanssa. Silloin tekeminen pitää määritellä uudestaan.2) Laske rimaa on huono yleisneuvo. Harva haluaa suorittaa työtä tai perhe-elämää heikommin. Joissakin asioissa voit silti laskea rimaa ja luopua kiireestä.3) Älä anna sen tarttua. Kun muut manaavat kiirettä, määrittele, minkälainen lopputulos on mahdollinen tässä ajassa.4) Älä harmittele. Kun lasten menot osuvat päällekkäin, valitse, missä olet paikalla. Lakkaa harmittelemasta sitä, ettet voi olla toisaalla samaan aikaan.5) Älä nipistä niistä yöunista. Älä myöskään jumpasta ja lounaasta.