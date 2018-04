Mielipide

Linnunlaulu on suhteellisen viatonta, ainakin jos musiikkiin verrataan

Peipon

Yhdysvaltain

Elokuvasäveltäjät

Luontodokumentteja

tai pajulinnun viserrys on sydämeen käyvä alkusoitto kesälle. Käen kukunnassa on jo suorastaan eksistentiaalinen ulottuvuus. Talvi on voitettu, taas kerran.Linnunlaulun kuunteleminen tekee hyvää, siinä missä musiikinkin kuuntelu. Linnut ovat olleet seuranamme aika pitkään. Musiikkiin verrattuna linnunlaulu on myös suhteellisen viatonta.armeija soitti heviä ­afga­nistanilaisille, lujaa. Kovaäänisen musiikin väkivaltainen tuuttaamineen on yksi psykologisen sodankäynnin keino. Sitä on käytetty tutkintavankien kuulusteluissakin. Menetelmä ei jätä fyysisiä jälkiä.Oopperafanin saa murtumaan loputtomalla Metallicalla. Oopperakin voi osua väärällä tavalla hermoon. Woody Allenin elokuvassa Bananas – minä ja vallankumous vankia kidutetaan operetilla.ovat manipuloinnin mestareita ja vievät katsojaa kuin pässiä narussa. Tosin keinot ovat vuosikymmenten mittaan alkaneet tulla tutuiksi, eivätkä enää aina toimi.Kliseitään kierrättävä säveltäjä voi jopa pilata koko elokuvan. En nyt sano nimiä, nämähän ovat makuasioitakin, mutta esimerkiksi arvostetun John Williamsin musiikki lehtimaailmaan sijoittuvassa Steven Spielbergin The Post -elokuvassa piinaa katsojaa turhalla paisuttelulla.Yllättävät musiikkivalinnat taas saavat aikaan hykerryttävän assosiaatioiden ketjun. Ruben Östlundin The Squaressa eteerinen, säestyksetön lauluosuus ­toistuu ja sitoo tarinaa ovelasti yhteen. Bobby McFerrinin laulu on hypnoottisen koukuttavaa.Kauhufilmeissä äänisuunnittelijat ja säveltäjät näyttävät kaikki kyntensä. Siinäpä genre, jossa musiikin hiipivää kauhua on vaikea torjua. (Kuulosuojaimet lisävarusteena elokuvateatterissa on tietysti hyvä keino. Bonuksena tulee hipsterimäinen vaikutelma.)pidetään usein totuudellisina ja objektiivisina. Mutta niissä vasta katsojaa ohjaillaankin. ­Musiikki soi uhkaavana, levollisena, pirteänä, mitä halutaankaan.Kalifornian yliopiston tutkimuksessa pari vuotta sitten näytettiin toteen, että uhanalaiset hait koettiin aivan eri tavalla riippuen siitä, millainen oli taustamusiikki. Pelottava ja uhkaava musiikki sai katsojat suhtautumaan kielteisesti haihin ja niiden suojelun tarpeeseen.Ja jos uutisraportin taustalla soi musiikki, kannattaa olla varuillaan. Se ei ole siellä vahingossa.