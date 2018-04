Mielipide

päivinä on keskusteltu lasten mahdollisuudesta harrastaa liikuntaa ilman menestyspaineita. Mielipiteitä tarjoavat niin lasten vanhemmat kuin kasvatusammattilaisetkin, mutta harrastusmahdollisuuksien toteuttajilta ei kysytä juuri mitään.pienessä jalkapalloseurassa valmentajana, joten olen juuri se, joka panoksellaan tarjoaa paineettoman harrastusmahdollisuuden alakouluikäisille. Pelaajiamme ei valikoida, vaan kaikki tulokkaat otetaan avosylin vastaan: kaikki pelaavat, valmennus toteutetaan myönteisesti, eikä kenellekään huudeta epäonnistumisista. Tämä ilman korvausta suoritettava tehtävä tuottaa joskus ilon hetkiä, mutta enimmäkseen turhautumista, kyllästymistä ja ärtymystä.Pitkiä iltoja ja viikonloppuja omalla ajallani monessa valmentajakoulutuksessa istuneena ajattelin, että jos annan oman panokseni tälle harrastustoiminnalle, myös pelaajat ja vanhemmat sitoutuvat mukaan ja arvostavat järjestettyä toimintaa.on ikävä kyllä toinen. Monet ”ihan harrastuspohjalta” mukana olevat pelaajat tuntuvat olevan pakotettuja mukaan, eikä heillä useinkaan ole lainkaan motivaatiota koko harrastukseen. Harjoituksissa käydään harvoin, niihin tullaan milloin sattuu, varusteet ovat jatkuvasti puutteellisia, treenit käytetään kaverin kanssa painimiseen ja valmentajan päälle puhumiseen ja niin edelleen.Mitkään joukkueen pelisäännöt, jäähyt, hiljaiset rauhoittumishetket, keskustelut, viestit kotiin tai kannustava puhe eivät auta kuin hetkeksi. Ja tuntuu, ettei kotona reagoida näihin viesteihin mitenkään, vaan sähellys jatkuu viikosta ja kuukaudesta toiseen.Vanhempia ei näy kentän laidalla, ja muutenkin jotkut heistä tuntuvat luistavan vastuusta asiassa kuin asiassa. Jo pelkkä harjoituksiin ja peleihin ilmoittautuminen tuntuu olevan vanhemmille ylivoimainen tehtävä.Tämän vuoksi tapahtumiin tulee aina täysin eri määrä pelaajia kuin etukäteen oli odotettavissa, joten suunniteltuja harjoitteita joutuu aina muokkaamaan lennosta, vaihtelevalla menestyksellä. Peleihin ja turnauksiin vähiten harjoituksissa käyvät tuntuvat ehtivän hyvin (jonkun toisen vanhemman kyydillä tietenkin), ja sama toilailu jatkuu siellä.Ketkä tästä sitten kärsivät? Ne motivoituneimmat pelaajat, joiden taidot tai tahto eivät (vielä) riitä ”parempiin” joukkueisiin ja jotka haluaisivat jatkaa paineetonta harrastamista. He ovat juuri niitä, joilta se kiva harrastus loppuu siinä vaiheessa, kun parhaat pelaajat vaihtavat kovempiin seuroihin ja kun nämä vähiten motivoituneet pelaajat viimein lopettavat. Tai kun kaltaiseni väsyneet valmentajat löytävät paikan joukkueesta, jossa on motivoituneempia harrastajia.tulisi ymmärtää oma merkityksensä ja olla mukana lasten harrastuksissa, jotta mielekäs harrastus voi jatkua mahdollisimman pitkään. Satunnainenkin harjoitusten ja pelien seuraaminen kentän laidalta voi innostaa lasta keskittymään ja tuoda uuden innon pienen futaajan tai muun lajin harrastajan silmiin. Ja miksei valmentajankin.