Mielipide

Aikuisten tulisi näyttää nuorille esimerkkiä, kuinka netissä käyttäydytään

Internet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on tuonut paljon hyvää. Se on edistänyt viestintää ja vienyt teknologisen kehityksen aivan uudelle tasolle. Valitettavasti internet on tuonut mukanaan myös huonoja asioita, kuten nettikiusaamisen.Sosiaalisessa mediassa on monia palveluita, joiden avulla nettikiusaaminen on helppoa jopa anonyymisti. Olen huomannut tämän vaikuttavan selvästi kiusaamisen määrään. Nimettömänä on helpompi kiusata. Myös joukkolynkkaaminen on yleistä, ja siihen lähdetään helposti mukaan. Yksi ihminen aloittaa ilkeällä kommentilla, ja lumipalloefekti on saatu aikaan.Monet julkisuudesta tutut kasvot kokevat kiusaamista päivittäin. Julkkisten nettikiusaamista perustellaan sillä, että he tekevät julkista työtä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi oikeuttaa ilkeilyyn.Nettikiusaamisen taustalla on monia tekijöitä. Monet purkavat omaa pahaa oloaan muille netin kautta. Mielestäni netti ei ole kuitenkaan sopiva paikka siihen. Aikuisten tulisi näyttää nuorille esimerkkiä, kuinka netissä käyttäydytään, eikä osallistua kiusaamiseen itse.Ehdotan, että mietit tarkkaan, mitä nettiin kirjoitat. Voit myös miettiä, miltä tuntuisi, jos kirjoittamasi asiat sanottaisiin sinulle itsellesi tai läheisillesi.