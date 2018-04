Mielipide

Potilaiden suuri määrä ei kerro hoidon laadusta

Olen opiskellut lääkäriksi Saksassa. Siellä yleislääkärit saavat kiinteän summan jokaisesta potilaasta, jota he hoitavat. Tämä on johtanut tilanteeseen, jota kutsutaan Saksassa ”kahden minuutin lääketieteeksi”. Yleislääkärit saavat yleensä pienehkön korvauksen jokaisesta hoidetusta potilaasta eivätkä lainkaan kuukausipalkkaa. Järjestelmä siis vaatii, että lääkärit tehostavat toimintaansa ja hoitavat mahdollisimman monta potilasta lyhyessä ajassa.



Tilastojen mukaan hoidon laatu kärsii tästä. Saksan yleislääkäreillä ei usein ole aikaa esimerkiksi selittää potilailleen, miksi heidän tulisi käyttää määrättyä verenpainelääkettä. Niinpä liian monet potilaat jättävät hoidollisesti tärkeitä lääkkeitään käyttämättä.



Pidän Suomen järjestelmää, jossa terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnit on usein mitoitettu 30 minuuttia kestäviksi, selvästi tehokkaampana. Luonnollisesti vastaanottoaikoja lääkäriä kohden on vähemmän, mutta pitkän vastaanottokäynnin laatu on muutaman minuutin kestävään käyntiin verrattuna moninkertaisesti parempi. Yleislääkärin tehtävä ei nimittäin ole kuunnella ohimennen keuhkoja ja määrätä antibioottikuuria vaan hoitaa ihmisiä kokonaisuutena.



Juha Richter



lääkäri, Oulu