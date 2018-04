Mielipide

naisten työllisyysaste on huolestuttavan ­alhainen. Kun kymmenen vuotta Suomessa asuneiden ulkomaalaistaustaisten miesten työllisyysprosentti on noin 71, ulkomaalaistaustaisista naisista vain noin 56 prosenttia työllistyy.Maahanmuuttajanaisten työllistyminen on hitaampaa ja heidän ­työuransa ovat selvästi lyhyempiä kuin miehillä. Heikon työllisyyden takia naisten palkkatulot jäävät hyvin ­pieniksi. Esimerkiksi kahdeksan maassa­olovuoden jälkeen maahanmuuttajanaisten vuosittaiset me­diaaniansiot eivät nousseet yli 13 000 euron, mutta maahanmuuttajamiesten mediaaniansiot ylsivät 20 000 euroon.eroihin on monia syitä. ­Poliittiset päätökset, kuten perhe­vapaajärjestelmän muutokset, vaikuttavat kaikkiin mutta erityisesti maahanmuuttajanaisiin. Jos esimerkiksi perhevapaiden epätasaisen jakautumisen vanhempien kesken ­arvioidaan estävän kantasuomalaisen naisen työuran etenemistä ja palkkakehitystä, vaikutukset maahanmuuttajanaisiin ovat monin­kertaiset – heidän työllistymis­mahdollisuutensa ovat muutenkin keskimääräistä heikommat.Moni maahanmuuttajataustainen nainen ei ole riittävän tietoinen ­oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työmarkkinoilla tai ylipäänsä yhteiskunnassa. Se, että Suomessa molemmat sukupuolet tekevät palkkatöitä kodin ulkopuolella, saattaa tulla monelle muualta maahan saapuneelle yllätyksenä.keskeisimmistä kotoutumisen tavoitteista on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Tällä hetkellä kotouttamistoimenpiteiden hyödyt eivät tavoita suurta osaa naisista, sillä kotouttamista tarjotaan lähinnä työttömille työnhakijoille. Tähän ryhmään ei lasketa kotona lapsen kanssa olevia äitejä.Suomalaista yhteiskuntaa ja esimerkiksi työelämää koskevaa tietoa annetaan kotoutumiskoulutuksessa suomeksi tai ruotsiksi, vaikka maahanmuuton alkuvaiheessa kielitaito ei ole vielä riittävä yhteiskuntaa koskevan tiedon omaksumiseen. Kouluttajia ei myöskään yleensä perehdytetä tasa-arvon tai seksuaali­oikeuksien kaltaisten vaikeampien aiheiden käsittelemiseen.Monessa muussa maassa yhteiskuntatiedon opetusta antavat erikoiskoulutuksen saaneet opettajat joko maahanmuuttajan äidinkielellä tai jollain toisella hänen ymmärtämällään kielellä. Tämän käytännön ulottaminen Suomeen auttaisi naisia tiedostamaan asemansa ja mahdollisuutensa nykyistä paremmin.parantaa naisten asemaa merkittävästi. Nykyisin maahanmuuttajanaiset kouluttautuvat huomattavasti vähemmän kuin maahanmuuttajamiehet, ja moni Suomeen tullut nainen on jopa lukutaidoton. Lukutaito on yhteiskuntaan inte­groitumisen kannalta oleellinen kyky. Myös muu aikuiskoulutus parantaa mahdollisuuksia työllistyä.Koulutuksen lisääminen edellyttää pysyvää koulutusrakennetta, ­joka ottaa entistä paremmin huo­mioon aikuisiällä Suomeen muut­taneiden erilaiset elämäntilanteet. Maahanmuuttajien kielikoulutus on avainasemassa. Olennaista olisi luoda yksilöllisiä väyliä niin kielikoulutukseen kuin ammatilliseen koulutukseenkin.Naisten kouluttautumisella tuetaan myös lasten koulunkäyntiä. Vanhempien hyvinvointi ja osallisuus yhteiskunnassa luovat lasten kasvulle turvallisen ympäristön.ovat monisäikeinen ryhmä, johon kuuluu niin lukutaidottomia kotiäitejä kuin korkeasti koulutettuja lapsettomia naisia. Tilastot kertovat silti selvästi, että suomalaisen yhteiskunnan rakenteet sulkevat maahanmuuttajanaisia työelämän ulkopuolelle.Naisten työllistyminen on tärkeää sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta. Maahanmuuttajanaisten syrjäytyminen aiheuttaa inhimillisten haasteiden lisäksi kustannuksia esimerkiksi tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen muodossa.tarvitsee kestävyysvajeen ­selättämiseksi lisää työvoimaa. Maahanmuuttajanaiset ovat toistaiseksi pitkälti hyödyntämätön potentiaali.Panostamalla alkuvaiheen kotoutumiseen, koulutukseen ja tasa-arvopolitiikkaan voimme rakentaa yhteiskunnan, jossa kaikki naiset taustastaan riippumatta ovat itsenäisiä, osallisia ja yhä useammin työllistyviä kansalaisia.