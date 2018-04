Mielipide

Miksi demokratian suosio laskee länsimaissa?

Miksi

Mounkin

Mounkin

niin moni demokratiassa asuva on alkanut suhtautua järjestelmään epäillen? Miksi liberaali demokratia näyttää olevan niin monessa maassa uhattuna?Selityksiä on toki useita. Har­vardin yliopiston tutkija Yascha Mounk tarjoaa tuoreessa kirjassaan kolme isoa syytä.Mounkin tänä keväänä ilmestynyt teos The People vs. Democracy on osa sitä (amerikkalaisessa katsannossa pitkälti vasemmistolaista) kirjavyöryä, joka syntyi Donald Trumpin toissavuotisen presidentinvaalivoiton myötä. Ensimmäisessä aallossa kirjat kuvasivat pitkälti kirjoittajien pelästystä, mutta nyt on päästy jo analyyttisempään vaiheeseen.mukaan ainakin kolme vakaille demokratioille historiallisesti ominais­ta vakiota on murtunut. Tämä selittää hänen mukaansa demokratian suosion laskua monissa länsimaissa.Ennen useimpien kansalaisten elintaso nousi koko ajan. Yksi rodullinen tai etni­nen ryhmä oli hallitseva. Joukkoviestinten omistaminen ja pyörittäminen oli kallista, joten ne olivat pitkälti erilaisten eliitin jäsenten hallussa.Enää monelle ei ole lainkaan selvää, että lapsista tulisi vanhempiaan vauraampia. Moni pelkää itsekin voivansa luisua työttömyyteen ja köyhyyteen. Tämä on syönyt sekä luottamusta poliitikkoihin että optimismia, Mounk sanoo.Yhteiskunnat ovat muuttuneet vuosia jatkuneen maahanmuuton ja erityisesti Yhdysvalloissa aktivismin myötä. Sen seurauksena Yhdysvalloissa vähemmistöt ovat alkaneet ottaa paikkaansa päätöksenteossa. Euroopassa taas siirtolaisten jälkeläiset lähtevät siitä, ettei ulkonäkö määritä kansallisuutta. Tämä hermostuttaa osaa niin sanotusta valtaväestöstä.Lisäksi internet ja varsinkin sosiaalinen media muuttivat viestintää. Ne toivat paljon hyvää mutta myös helpottavat vihapuheen ja valheiden levittämistä.mukaan näihin muutoksiin on reagoitava, mikäli liberaali demokratia eli kansanvaltaisuuden ja yksilön oikeuksien liitto halutaan säilyttää. On mietittävä taloutta myös poliittisen vakauden kannalta. On määriteltävä uudelleen jä­senyys kansallisvaltiossa uhraamatta sitä periaatetta, että kaikilla on samat oikeudet. On saatava uusi digitaalinen aikakausi turvalliseksi myös demokratialle.Muuten liberaali demokratia uhkaa Mounkin mukaan hajota kahteen järjestelmään: demokratiaksi vailla oikeuksia ja oikeuksiksi vailla demokratiaa.Mounk laskee ensimmäiseen ryhmään Unkarin, toiseen EU-komission.