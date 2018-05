Mielipide

Kympin tytön unelma meni murskaksi

Olen kauhuissani seurannut kaavailuja lisätä ylioppilastodistuksen painoarvoa opiskelijavalinnassa. Tyttäreni ahkeroi koko lukion saaden ysejä ja kymppejä. Hänellä oli selvät suunnitelmat: hän halusi yliopistoon lukemaan tiettyä alaa, jonne on vaikea päästä.



Kun ylioppilaskirjoitusten lukuloma alkoi, hän sairastui influenssa A:han. Kaksi viikkoa meni sängynpohjalla. Kun kirjoitukset alkoivat, hän sairastui influenssa B:hen. Äidinkielen kirjoituksia edeltävänä iltana hän oli sairaalassa 40 asteen kuumeessa, mutta kirjoitti särkylääkkeen voimin. Toipuminen kesti yli kaksi viikkoa, jonka aikana piti kirjoittaa juuri se tärkeä aine, johon tyttäreni oli tähdännyt koko lukioajan. Hädin tuskin hän pysyi hereillä kokeessa, joten arvosana oli sen mukainen.



Nyt edessä on välivuosi, jota tyttäreni ei halunnut. Onko mitään järkeä mitata osaamista tällaisella kokeella, jossa epäonnistumisen riski on näin suuri? Kannattaako nuorten unelmat murskata?



Abin äiti