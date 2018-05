Mielipide

Näin toimivat suomalaisten supermarketien röyhkeät marttyyrit: toisen ihmisen fyysiseen tilaan tunkeudutaan lu

, tunnusteleva töytäisy ­ostoskärryllä. Uusi yritys hieman kovemmalla, selvästi jo opettavaisella otteella.Lopulta vihannesosaston käytävän tukkeeksi unohtunut alakoulu­ikäinen lapsi yksinkertaisesti työnnetään sivuun ostoskärryllä. Sanaakaan ei sanota. Kasvoilta ei voi lukea mitään ilmettä.ovat oiva koekenttä ihmisen käyttäytymisen tutkimiseen. Joukko päämäärätietoiseen toimintaan pyrkiviä ihmisiä pannaan sokkeloon ja katsotaan, mitä tapahtuu.Kaupan alan viime syksynä tekemien selvitysten mukaan huono käytös hen­kilökuntaa ja muita asiakkaita kohtaan on lisääntynyt. Pääkaupunkiseudulla 40 prosenttia vastaajista oli viime ­vuoden aikana todistanut asiakkaiden ­aiheuttavan häiriötä tai kohtelevan henkilökuntaa epäasiallisesti.Aiemmin on tutkittu asiakkaiden ­aggressiivisuuden hallintaa. Ulkoisilla tekijöillä on merkitystä. Jos työntekijät eivät tervehdi asiakkaita, käytävät ovat täynnä kuormalavoja, lämmöt on säädetty täysille ja kaiuttimista soi tauoton Nis­se-polkka, konfliktitilanteet ovat taattuja.Joukko ihmisiä reagoi joka tapauksessa todellisiin tai koettuihin vastoinkäymisiin aggressiivisesti. Turhautuminen johtaa epäoikeudenmukaisuuden tunteen kuohahtamiseen ja vastatoimiin. Joskus puhutaan jopa ostoskärryraivosta, joka on sukua liikenteestä tutulle rattiraivolle.Jos työntekijä ei miellytä tai kanssa­ihmiset jonottavat väärin, osa ihmisistä kostaa. Vastatoimeksi käy vaikka herjaava kirjoitus kaupunginosan Facebook-ryhmässä tai avokadon huomaamaton pilalle mytjääminen hedelmäosastolla.tervehtimisen ja katsekontaktin minimointiin perustuvassa tapakulttuurissa ostoskärryraivosta on kehittynyt oma kiinnostava, tukahtuneen mykkä alalajinsa.Tätäkin kirjoittaessa täydet ostos­kärryt vyöryvät ääneti pitkin hypermarketien käytäviä. Kohtaamiset ahtailla käytävillä hoidetaan kajoamalla toiseen fyysisesti ostoskärryllä hiljaa hivuttamalla tai käsi edellä työntymällä. Koko ajan vähän harmittaa, mutta kukaan ei sano mitään.Pardon, perdón, excuse me, permesso. Monissa kulttuureissa toisen tilaan tunkeutumisesta varoitetaan jo kaukaa, vaikka varsinaista fyysistä kohtaamista ei edes tapahtuisi. Toisen tilaan varoittamatta tunkeutumista pidetään äärimmäisen röyhkeänä ja aggressiivisena eleenä.Suomessa se tapahtuu täysin luontevasti. Mitään sanomatta.