ja muut sammakkoeläimet ovat sopeutuneet elämään sekä vedessä että maalla. Takaraajoissa monilla lajeilla on räpylät. Niistä on vedessä paljon apua, mutta maalla ne ovat kömpelöt. Siksi maan pinnalla on usein helpompi edetä hyppimällä tai loikkimalla.Tarpeen tullen sammakot pystyvät myös uimaan, kävelemään, kiipeilemään, kaivautumaan ja jotkut lajit jopa liitämään.Suomalaisista sammakkolajeista esimerkiksi rupikonna usein kävelee ennemmin kuin hyppii.

Joel Olander, 7

Kun

sadepisara osuu lätäkön pintaan, se muodostaa veteen pieneksi hetkeksi kuopan. Eri kokoiset pisarat muodostavat eri kokoisia ja muotoisia kuoppia.Jos pisara on oikean kokoinen ja osuu pintaan sopivalla nopeudella, muodostuu osumasta syvä kuoppa, jonka reunat kohoavat ylös kuin kraatterissa ikään.Silloin veden pintajännitys vetää kraatterin reunat yhteen niin, että ne voivat kaatua pisaran tekemän kuopan päälle.Kun vastakkaiset reunat osuvat kaatuessaan yhteen, kuopassa oleva ilma jää vangiksi veden alle. Ilma nousee pintaan ja muodostaa lätäkön pinnalle ilmakuplan.Kaikki tämä tapahtuu silmänräpäyksessä.

Matias Palmén, 8

Homeet

Kiinnostava

ovat sieniä. Samalla tavalla kuin muistakin sienistä myös homeista osa on myrkyllisiä ja osa syötäviä.Sini- ja valkohomejuustojen homeet kuuluvat jälkimmäisiin. Niiden kypsyttämisessä käytetään Penicillium-sukuun kuuluvia homeita.Homejuustot keksittiin todennäköisesti sattumalta. Satoja vuosia sitten juustojen annettiin kypsyä viileissä luolissa. Siellä niihin siirtyi sellaisia homeita, jotka tekivät ne hyvän makuisiksi eivätkä olleet vaarallisia.Näitä samoja homeita siirretään nykyään juustoihin meijereissä. Homeet kasvatetaan huolellisesti laboratorioissa, jotta ne ovat juuri oikeanlaisia. Lisäksi juustot pitää kypsyttää oikeassa kosteudessa ja lämpötilassa.Homeita käytetään myös muiden ruokien valmistukseen. Esimerkiksi viilin pinnassa kasvaa samaa hometta kuin valkohomejuustoissa. Homeita käytetään myös sellaisissa ruoissa kuin misossa, soijakastikkeessa, tempehissa ja quornissa.Homehtumaan jääneessä ruoassa voi olla melkein mitä tahansa hometta. Useimmiten emme tiedä, onko se myrkyllistä. Usein se on. Siksi homehtunutta ruokaa ei kannata syödä.Myrkylliset homeet alkavat muodostaa myrkkyjä, kun kosteus ja lämpötila ovat juuri sopivia. Yleensä siihen tarvitaan lämpimämpiä paikkoja kuin jääkaappi.kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Julius Caesar https://www.hs.fi/haku/?query=julius+caesar (100–44 eaa.) hallitsi suurta Rooman valtakuntaa, ja hänet nimettiin aikanaan elinikäiseksi diktaattoriksi. Kustaa Vaasa https://www.hs.fi/haku/?query=kustaa+vaasa (1496–1560) taas oli paljon pienemmän ja vaatimattomamman Ruotsin valtakunnan johdossa.Jos ajattelee, että Caesar vaikutti miljoonien ihmisten elämään ja määräsi suurista sotajoukoista, lienee selvää, että hänellä oli näistä kahdesta hallitsijasta enemmän valtaa.Toisaalta Kustaa Vaasalla oli ehkä enemmän suoraa valtaa maansa asioihin. Koska Ruotsin valtakunnassa oli vähemmän asukkaita ja alue oli pienempi, Kustaa Vaasa saattoi itse olla paikalla useimmissa tärkeissä kokouksissa ja määrätä suoraan monista pienistäkin asioista.Caesar joutui luottamaan enemmän siihen, että hänen liittolaisensa ja palvelijansa hoitivat asioita eri puolilla valtakuntaa.Joka tapauksessa sekä Julius Caesarilla että Kustaa Vaasalla oli niin paljon valtaa, että se harmitti ja pelotti heidän vihollisiaan. Viholliset kutsuivat molempia tyranneiksi eli hirmuhallitsijoiksi.Lopulta Julius Caesarin vihamiehet liittoutuivat ja murhasivat hänet. Sen sijaan Kustaa Vaasa onnistui torjumaan kapinat ja salajuonet.

Voitto Ruotanen, 5

Maapallo

kuuluu Linnunrata-nimiseen galaksiin. Linnunradassa on satoja miljardeja tähtiä. Galaksien lukumäärä maailmankaikkeudessa on vielä tätäkin suurempi.Kun avaruus laajentuu jatkuvasti, galaksit etääntyvät toisistaan. Tällöin niiden väliin syntyy lisää avaruutta.Maailmankaikkeus siis ikään kuin venyy. Galaksit, tähdet ja planeetat eivät kuitenkaan laajene, vaan ne ovat kuin rusinat ympärillä paisuvassa pullataikinassa.Nykyisen tiedon mukaan avaruus ei laajene minnekään ympäröivään tyhjyyteen. Se ei näin ollen myöskään vähennä mitään, sillä olematon ei voi vähentyä. Avaruus sisältää kaiken, mitä on olemassa ja minkä voimme havaita.Avaruudesta on olemassa myös eksoottisempia teorioita, joissa puhutaan esimerkiksi muista, rinnakkaisista maailmankaikkeuksista. Niissäkään ei yleensä ajatella, että avaruus laajetessaan vähentäisi jotakin.Voiton kysymys on hyvin syvällinen. Vastaus saattaa herättää lisää kysymyksiä. Kysyjä on selvästikin ottanut ensimmäiset askeleensa hyvin jännittävällä maailmankaikkeutta ihmettelevällä polulla.