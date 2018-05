Mielipide

Törkeyksiä huudetaan hämmästyttävän paljon somessa ja päin naamaa – nyt voisi kaivaa antiikin hyveet esiin

Sosiaalinen media

on avannut ihmisille kanavan purkaa pahaa oloaan toisiin ihmisiin pelottavalla tavalla. Netissä voi laukoa törkeyksiä, joita harva sanoisi toiselle ihmiselle kasvokkain.Törkeyksiä sanotaan kuitenkin hämmästyttävän paljon myös päin naamaa. Koulukiusaaminen näyttää levinneen aikuistenkin maailmaan, ja kohteina ovat tässäkin tapauksessa hieman erilaiset ihmiset, kuten vammaiset.Busseissa, junissa ja raitiovaunuissa toisten ihmisten kiusaaminen on niin yleistä, että sen kitkemiseksi Ihmisoikeusliitto on aloittanut yhdessä joukkoliikenteen järjestäjien kanssa Stop! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjan. Helsingissä viime vuonna alkanut toiminta on tuottanut hyviä tuloksia, ja se on viety myös Tampereelle ja Turkuun.Kampanja neuvoo menemään uhrin tueksi. Silloin kiusaaminen yleensä loppuu.pahan olon purkaminen toisiin ihmisiin on huonoa käytöstä, mutta kukapa ei olisi siihen joskus syyllistynyt. Ihmisyhteisöillä on kuitenkin kautta historian ollut jonkinlainen käsitys siitä, mitä on hyvä käytös ja mikä tekee ihmisestä hyvän yhteisön jäsenen. Tällaisia ominaisuuksia kutsutaan hyveiksi.Hyveet ovat myös keskeinen osa eri uskontoja ja niiden luomaa käsitystä eettisestä ja moraalisesta toiminnasta. Antiikin Kreikan klassiset hyveet – viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus – ovat päteviä nykyisinkin. Kristinusko on vaalinut muun muassa kärsivällisyyttä, lempeyttä, nöyryyttä ja itsehillintää. Vieläkö hyveet ovat osa kasvatusta, ja opetetaanko niitä koulussa?elämän mittarina pidetään usein onnellisuutta, joka on kuitenkin melko epämääräinen käsite. Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen totesi ­vapunpäivänä Ylen radiohaastattelussa, että onnellisuutta etsitään usein väärästä suunnasta.Varsinkin erilaisissa elämäntaito-oppaissa keskitytään yleensä siihen, mitä ihminen tekee itselleen. Ajatukset voivat silloin pyöriä vähän liikaa oman navan ympärillä.Katse kannattaisi kääntää siihen, mitä ihminen tekee toisille ihmisille. Viesti on tuttu muun muassa Tiibetin uskonnollisen johtajan Dalai-laman puheista: Jos haluat tulla onnelliseksi, kasvata myötätuntoa. Jos menet kiusatun tueksi, autat häntä ja ehkä saat kiusaajankin oivaltamaan jotain. Samalla teet paljon hyvää itsellesi.