Työvoimapalveluja ei saa yksityistää hätiköiden

käsitellään nyt loppukeväästä eduskunnassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut hallitsevat uutisointia, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt työvoima- ja yrityspalveluiden muokkaaminen uusiksi kasvupalveluiksi vuodesta 2020 alkaen.Työvoimapalveluita uudistettaessa Juha Sipilän (kesk) hallitus kaavailee yksityisille yrityksille merkittävää roolia. Hallitus haluaa muuttaa lakia ja varmistaa palveluiden avaamisen markkinoille jo syksyn aikana.työvoimapalveluiden yksityistämisessä perustellaan maakuntauudistukseen valmistautumisella. Sanotaan, että työttömien palvelut parantuvat, ja yksityistämisen uskotaan lisäävän automaattisesti asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta.Uudistuksen tavoitteet ovat hyvinkin kannatettavia. Samaan tavoitteeseen päästäisiin kuitenkin helpommin ja riskittömämmin nykyisiä toimintatapoja ja järjestelmiä kehittämällä.Työttömyyden hoitoon osoitetut valtion määrärahat eivät ole nyt pohjoismaisella tasolla. Tarvitaan parempaa julkisten toimijoiden yhteistyötä, ei vain toimintojen siirtämistä yksityiselle sekto­rille.Hallituksen kaavaileman uudistuksen toteuduttua työttömän voi olla vaikea käsittää, mitkä asiat ­tulee hoitaa viranomaisen ja mitkä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Tämä tekee myös työ- ja elin­keinotoimiston tehtäväkentän entistä monimutkaisemmaksi. Pahimmillaan palveluprosessi pirstaloituu ja vastuusuhteet hämärtyvät.Lakiuudistus ei saisi aiheuttaa ­samanlaista epätietoisuutta kuin työttömyysturvan aktiivimalli teki voimaan tultuaan. Niin työnhakijoille, yrityksille, viranomaisille kuin etuuden maksajillekin olisi selkeästi kerrottava, kuka vastaa mistäkin palvelun osasta, prosessista ja päätöksestä – sekä siitä, mihin päätöksistä voi valittaa.työnhakijoiden tietosuojasta tulee huolehtia.Te-toimiston asiakastietojärjestelmä sisältää myös arkaluonteisia henkilötietoja osasta asiakkaista. Yksityisten palveluntuottajien tulee saada käyttöönsä asiakkaista vain tarpeelliset tiedot, ja tietojen käsittelyn pitää olla ­asianmukaista. ­Uudistuksessa on useita tieto­suojaan liittyviä epäselvyyksiä, eikä muutoksia voi runnoa väkisin läpi.vertailut osoittavat, ettei laajamittainen työllisyyspalveluiden yksityistäminen johda työllistymisellä mitattuna parempaan tulokseen kuin julkisella sektorilla, eivätkä yksityiset työllisyyspalvelut ole toteutuskustannuksiltaan julkisia palveluja edullisempia.Nyt tarvitaan vastuullista toimintaa, jossa julkinen toimija – valtio, maakunta tai kunta – kantaa kokonaisvastuun työttömistä paikalli­sesti soveltaen, joko yksin tai ­yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa. Näin muodostuvat palvelumarkkinat, joilla myös vaikeasti työllistyvien erityispiirteet otetaan huo­mioon.osallistuvat merkittävällä tavalla työllisyyden hoitoon ja erityisesti vaikeasti työllistyvien ihmisten palveluiden järjestämiseen. On huolestuttavaa, jos lakiuudistus ei mahdollista kunnille roolia uudessa tilanteessa.Alueellisista työvoima- ja yrityspalvelukokeiluista on saatu hyviä tuloksia siirtämällä vastuu työllisyyden hoidosta kokonaisuudessaan kunnille.Laajimmassa alueellisessa kokeilussa Pirkanmaalla te-hallinnon ja alueen kunnalliset voimavarat ovat yhdistyneet entistä tiiviimmin. Myös paikallinen kauppakamari on ollut innostuneesti mukana. Yhteistyössä on edistetty kansalaisten tarpeista lähteviä, heille räätälöityjä palveluja.Pirkanmaan malli tarjoaa myös uusia ratkaisuja työn tekijöiden ja tarjoajien kohtaamiseen. Sen sijaan, että työllisyyspalveluvastuita siirretään äkillisesti julkiselta sektorilta yksityiselle, kannattaisi ottaa oppia hyvin toimivista malleista.työttömyys ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma vaativat uusia ratkaisuja. Hätiköity yksityistäminen ei ole hopealuoti, joka ratkaisee ongelmat. Työvoimapalvelujen vastuiden muuttaminen ei voi tapahtua pikaisesti.Näin merkittävän uudistuksen ­tekeminen edellyttää laajaa yhteiskunnallista arvokeskustelua. Sellaista ei ole vielä käyty.