Mielipide

Sain Tukholmasta ruuhkamaksulaskun, vaikka autoni ei ole siellä käynytkään

postia, jonka lähettäjänä oli Swedish Transport Agency. Kirjeessä oli lasku, jossa minulta vaadittiin 35:tä Ruotsin kruunua Tukholman ruuhkaveromaksua. Lisäksi uhattiin 500 kruunun lakisääteisellä lisämaksulla, jos en maksaisi ajoissa.Nykyisin on liikkeellä paljon huijausposteja, joissa ihmisiltä pyritään keräämään rahaa erilaisin verukkein. Pidin tätäkin kirjettä aluksi sellaisena. Autoni kun ei ole koskaan Tukholmassa käynytkään.Valitettavasti olin väärässä. Pienellä netin selaamisella kävi ilmi, että ainakin jo vuodesta 2015 lähtien suomalaisissa lehdissä on kirjoitettu Tukholmasta lähetetyistä aiheettomista ruuhkamaksulaskuista. Kolme vuotta ei selvästikään ole ollut riittävä aika korjata järjestelmä.Maksu oli pieni, mutta sen oikaiseminen vaati melkoisen työn. Tukholma hyväksyy valituskieliksi englannin ja muut pohjoismaiset kielet mutta ei suomea. Suomen käyttäminen ”voi aiheuttaa viivettä” oikaisuvaatimuksen käsittelyssä.On helpompi maksaa kuin saada oikea päätös. En pidä tätä hyvänä viranomaispalveluna. Voisiko liikenneministeriö edistää suomalaisten asiaa Tukholman kollegoiden suuntaan?Helsingin Sanomat on kirjoittanut ruuhkamaksun käyttöönotosta Helsingissä. Ei-helsinkiläisenä minuun ei juurikaan vaikuta, tuleeko ruuhkamaksu vai ei. Toivon kuitenkin, että jos maksu tulee, hankkeen toteutukseen panostetaan kunnolla. En halua enää yhtään enempää aiheettomia ja uhkasakolla ryyditettyjä laskuja.