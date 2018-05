Mielipide

Normien purku on jäänyt viilailuksi

Perimmäinen

vähentäminen – normien purkaminen – kuuluu Juha Sipilän (kesk) hallituksen keskeisiin tavoitteisiin. Tarmokkaasti vuonna 2015 käynnistetty säädösten sujuvoittamishanke lupasi paljon: keventää hallinnollista taakkaa, helpottaa kansalaisten arkea, parantaa kilpailu­kykyä ja vauhdittaa digitalisaatiota. Lähdettiin soitellen sotaan.Paljon on hankkeessa saatu aikaankin – ja paljon vain luettu sen ansioksi. ­Näkyvimmät saavutukset ovat kauppojen vapautunut aukiolo sekä alkoholilain uudistus, joka toi ruokakauppojen valikoimiin hieman vahvempia juomia ja mahdollisti myös ravintolailtojen jatkamisen aamutuimaan asti.on silti niin, että kansalaisten enemmistön silmin suuri läpimurto antaa vielä odotuttaa itseään. On ihan mahdollista, että näkemys jaetaan myös hallituksen piirissä. Ja on ihan todennäköistä, että tällä vaalikaudella sitä ei enää nähdä.Hallitus on käyttänyt paljon energiaa sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta riitelyyn ja haluaa varmasti loppukaudellaan keskittyä viemään uudistuksen päätökseen. Muihin isoihin ponnistuksiin sillä ei todennäköisesti enää riitä uudistustarmoa tai edes yhteishenkeä.Sääntelyn purku näyttääkin jääneen ja jäävän ministeriöissä tehtäväksi virkatyöksi. Painopiste vaikuttaa painuneen enemmän pykälien viilailuun ja hallinnon keventämiseen kuin tekoihin, jotka oikeasti tuntuisivat kansalaisten arjessa.purkamisen esittelyyn perustetuilla verkkosivuilla luetellaan runsaasti lainsäädännön uudistushankkeita ja luetaan ne normihankkeen ansioksi. Todennäköisesti moni olisi käynnistetty ilmankin. Listatut hankkeet eivät myöskään ole kovin yhteismitallisia.Merilain muutos, jolla mahdollistettiin sähköisten laivapäiväkirjojen käyttö ja poikkeamaraportointi, ei merkitykseltään asetu kovin luontevasti rinnakkain vaikkapa ammatillisen ja lukiokoulutuksen kokonaisuudistusten kanssa. Jälkimmäisillä on selkeä kosketuspinta jokseenkin jokaisen suomalaisen elämään, ensin mainitulla ei.ongelma kaikissa hankkeen ansioksi luetuissa asioissa on, että kansalaisen, äänestäjän, on hyvin vaikea aidosti innostua yhdestäkään. Aivan ei sentään olla kuin Fingerpori-sarjakuvassa, jossa pohdittiin helmikuussa 2016 normien purkua näin: ”No, normi­talkoissa vedetään kännit isännän piikkiin eikä saada tehtyä oikein mitään.”