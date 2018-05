Mielipide

Arktinen merireitti avaa näkymiä Eurooppaan

Ajatusta

Reitin

Norjalaiset

Tallinnan

Tallinnan ja Helsingin ­välisestä rautatietunnelista on perusteltu ennen kaikkea Suomen ja Viron välisten yhteyksien kehittämisellä sekä rautatieyhteyksien parantamisella muualle Eurooppaan. Tunnelilla voisi kuitenkin olla merkitystä jopa maailmanlaajuisen ­yhteysverkon parantamisessa.Pohjoiselle jäämerelle on nimittäin auennut ilmastonmuutoksen ja arktisen jään sulamisen takia uusi merireitti, joka antaa laivoille mahdollisuuden kulkea Venäjän pohjoispuolelta kulkevaa meritietä Eurooppaan. Aiemmin tämä oli jään vuoksi mahdotonta, ja siksi Aasian ja ­Euroopan väliä kulkevien laivojen piti käyttää Intian valtameren halki kulkevaa reittiä.Pohjoisen jäämeren reitti on noin 40 prosenttia lyhyempi ja siksi selvästi nopeampi kuin eteläinen merireitti. Pohjoisella reitillä ei myöskään ole – ainakaan vielä – meri­rosvojen aiheuttamaa uhkaa.Myös Venäjä on tekemässä suuria investointeja pohjoiselle rannikolleen uuden merireitin tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. Infra­struktuurin rakentamisen ohella ­Venäjä vahvistaa myös sotilaallista läsnäoloaan alueella.Euroopan-puoleiseen päähän tarvitaan uutta satamakapasiteettia, ja Pohjois-Norjassa Kirkkoniemen alueelle suunnitellaan jo suurta satamaa. Suomessa on myös alettu selvittää Kirkkoniemestä halki Pohjois-Suomen kulkevan rata­yhteyden rakentamista.Seuraava kysymys on, miten tätä Jäämeren rataa kulkevaa rahtia kuljetaan Pohjois-Suomesta Keski- ja Etelä-Eurooppaan.Suomen rautateillä on eri raide­leveys kuin useimmilla muilla EU-mailla, joten jossain reitin vaiheessa tarvitaan telinvaihdon tai siirtokuormauksen kaltaisia erityisjärjestelyjä. Tallinnan ja Helsingin välille rakennettava tunneli avaisi kilpailukykyisen vaihtoehdon Ruotsin kautta kulkevalle reitille – Viron, Lat­vian ja Liettuan halki kulkeva Rail Baltica käyttää valmistuttuaan keskieurooppalaista raideleveyttä.asiantuntijat ovat laskeneet, että Shanghain ja Hampurin etäisyys on Intian valtameren ja ­Suezin kanavan kautta kulkien 12 277 meripeninkulmaa, ja matka vie noin 39 päivää. Pohjoinen reitti Shanghain ja Kirkkoniemen välillä on 6 517 meripeninkulmaa, ja matka kestää noin 21 päivää. Rahdin matka Pohjois-Norjasta Suomen, Helsinki–Tallinna-tunnelin ja Ba­l­tian halki Hampuriin veisi vielä pari päivää, mutta pohjoinen reitti on joka tapauksessa selvästi eteläistä nopeampi – ja siksi myös halvempi – vaihtoehto.Otollisissa oloissa pohjoisen merireitin voi kulkea vieläkin nopeammin. Esimerkiksi viime elokuussa tankkeri Christophe de Margerie purjehti Pohjois-Norjasta Etelä-Koreaan vain 19 päivässä.Norjalaisten laskelmien mukaan pohjoiselle reitille olisi realistista saada noin kymmenen prosenttia Itä-Aasian – ennen kaikkea Kiinan, Taiwanin, Etelä-Korean ja Japanin – ja Euroopan satamien välisestä konttiliikenteestä. Reitillä liikkuisi tällöin molempiin suuntiin yhteensä 37 000 konttia kuukaudessa.ja Helsingin välinen rautatietunneli tarjoaa siis suuria mahdollisuuksia rakentaa uusi liikenneyhteys, jolla on maailmanlaajuistakin merkitystä. Näiden näkymien pitäisi antaa sekä Virolle että Suomelle itsevarmuutta edistää suunnitelmaa tunnelin rakentamisesta.Seuraavaksi Viron ja Suomen pitäisi perustaa hankkeelle yhteinen johtoryhmä ja huolehtia hankkeeseen liittyvien tutkimusten tekemisestä. Lisäselvityksiä tarvitaan ainakin tunnelin ympäristövaikutuksista ja geologisista vaatimuksista. Samoin tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvittää, kuinka paljon hankkeeseen on saatavissa rahoitusta Euroopan unionilta.Mannertenvälisissä kauppareiteissä tapahtuvat muutokset antavat ­joka tapauksessa tukea Tallinnan ja Helsingin välisen tunnelin rakentamiselle ja rautatieyhteyksien kehittämiselle: pohjoinen merireitti parantaa tunnelihankkeen kannattavuutta. Lisäksi tunneli antaisi suomalaisille ja virolaisille mahdollisuuden taittaa kaupunkien välinen matka puolessa tunnissa. Tämä olisi suuri edistysaskel myös Tallinnan ja Helsingin kaksoiskaupungin rakentamisessa.