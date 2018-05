Mielipide

Lauri Törhönen vastaa mielipide­kirjoituksessaan elokuva-alan naisille

toistuen julkisuudessa nimiini pannut teot eivät pidä yhtä oman muistini kanssa, en kiistä muiden oikeutta muistaa. Kun asenteistani ja teoistani näyttää tulleen ”käsite”, velvollisuuteni on täsmentää eräitä muistikuvia helposti faktoiksi tarkistettavilla näkökohdilla.Kun Yleisradion päälavastaja Jorma Lindfors huokaisi: ”Käyttäisi korkokenkiä niin lavastemiehet kuuntelisivat”, hän oli juuri rikkonut elokuva-alan lasikaton, palkannut naislavastajan. Myöhemmin Anu Majasta tuli professori ja ensimmäinen naispuolinen vararehtori Taideteolliseen korkeakouluun.Teatterissa ja elokuvassa on aina (tähän saakka) vallinnut syrjivä sukupuolten työnjako. Vaikka Englantia hallitsi kuningatar ja Shakespearen näytelmissä oli vahvoja naisia, myös naisrooleja esittivät miesnäyttelijät. Nuorukaisten sukupuolielimiä silvottiin, jotta katolinen kirkko ja oopperaan kapellimestarit saivat kastraattilaulajia. Myöhemmin miehet naisiksi tekeytyneinä ovat vapaaehtoisesti nousseet estradeille, mutta se on toinen tarina.Elokuva tarvitsi oikeita naisnäyttelijöitä. Osa elokuva-alan ammateista kameran takana oli fyysisesti niin raskaita, että niihin valikoitui vain miehiä, jotka synnyttivät ammattiensa mieskulttuurit. Naisten ”ominaisuuksia” käytettiin palkattaessa muun muassa kuvaussihteereitä (englanniksi alun perin script girl).Onko kukaan kuullut miespuolisesta kuvaussihteeristä?Kun naiset ja minä opiskelimme elokuvakoulussa, kulttuureita kannettiin eteenpäin. Matti Kassila kertoi Toivo Särkän tokaisseen: ”Filmi on sotaa!”– elokuvausta opiskelemaan ei päässyt, ellei osannut purkaa ja koota konekivääriä, koska Hitler oli teettänyt Arriflex-elokuvakameran mallinaan ase. Toisaalta naiset loivat esimerkiksi elokuvaleikkaukseen ja dokumenttiohjaukseen yhä vahvat perinteet, tunnetuimpana kouluesimerkkinä Pirjo Honkasalo.Kun sain kutsun johtajaksi elokuvakouluun, siellä oli puolitoista (mies-)professuuria. Määräykseni loppuessa kymmenen vuotta myöhemmin niitä oli 12, joista puolet, kuusi, naisia. Hallintokäskyllä määräsin, että teknisiinkin ammatteihin oli valittava naisia lahjakkuuden perusteella.Digitaalisuus kehitti välineistä niin kevyitä käsitellä ja teknisesti niin vaikeita ymmärtää, ettei lihaskunto enää ollut valintakriteeri. Karsintamenettelyä ohjeistin niin, että valintaryhmissä (7 kpl) oli noudatettava tasa-arvolakia, ja jokaiseen ryhmään oli otettava opiskelijajäsen ”luottamusmieheksi”, siis syrjintää ja asiattomuutta estäväksi henkilöksi.Lasikatot murtuvat, yksi kerrallaan. Naisilla on lain suoma yli sata vuotta vanha oikeus kaikkeen mihin miehilläkin, paitsi kirkossa ja armeijassa. Myös tasa-arvoon ja itse teoistaan vastaamiseen.Kulttuurit ovat vanhoja ja siksi vahvoja. Niiden murtaminen ei tapahdu lakia muuttamalla vaan muuttumalla yhteiskuntana.Amerikkalainen hokema väittää, että kuka tahansa, jolla on unelma, voi sen toteuttaa. Kulttuuri, elokuva ja teatteri ovat aloja, joissa unelma on lahjakkuus. Sukupuoli ei ole lahjakkuus, mutta sen ei myöskään pidä olla unelman este.