Mielipide

Kesälomien lisäksi hiihtolomakautta kannattaa siirtää kaksi viikkoa eteenpäin

Yleisenä puheenaiheena on ollut jo pitkään, pitäisikö koululaisten kesäloma aloittaa kaksi viikkoa myöhemmin kuin nyt. Pitäisi. ­Muualla Euroopassa yleinen lomakuukausi on elokuu.



Elokuussa marjasato on parhaimmillaan ja järvivedet ovat hyvin lämpimiä, toisin kuin kesäkuun alkupuolella.



Myös hiihtolomakausi pitäisi vastaavasti siirtää kahta viikkoa myöhemmäksi. Viikot 8–10 ovat pohjoisessa vielä usein erittäin kylmiä. Viikot 10–12 ovat säiden puolesta usein huomattavasti ­paremmat. On paljon mukavampi hiihdellä ja lasketella jo pidemmälle ehtineessä talvessa. Myös etelässä hiihtokautta on huomat­tavasti pidemmälle kuin menneinä vuosina. Lumetukset ja latu­koneet takaavat pitkälle viedyn talven myös etelässä.



Nämä muutokset eivät voi olla keltään pois, vaan ne palvelevat varmasti suurinta osaa suomalaisia enemmän myönteisesti kuin kielteisesti.



Rauno O. Lehtonen



Tampere