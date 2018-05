Mielipide

rakennukset tehtäisiin sinne, minne ne on helpoin pystyttää, yksi Suomen suurimmista työmaista ei olisi Hel­singin Pasilassa.Mutta siellä ne nostokurjet ovat – junaliikenteen solmukohdassa – kokoamassa kauppakeskusta, asuntoja ja toimistoja.Eikä Pasila ole ainut paikka, missä raiteet ovat synnyttäneet suuria rakennushankkeita. Hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat luokseen sekä asuntoja että hyviä liikepaikkoja etsiviä pitkin pääkaupunkiseutua.Liikenne on iso yhteiskuntaa muokkaava voima. Kun sen toimintaan liittyviä ehtoja muutetaan, seuraukset voivat näkyä yllättävissä paikoissa.alussa tulee voimaan liikennepalvelulain toinen vaihe. Monelle tärkein uutuus on ainakin alussa taksikilpailun vapautuminen.Se on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuudesta. Taustalla on ajatus, että liikenne on palvelu, jolle kannattaa luoda yhteisillä pelisäännöillä toimivat markkinat. Sen jälkeen kilpailu paitsi näkyy hinnoissa myös luo aivan uusia palveluja ja niiden yhdistelmiä.Suurin muutos saattaakin olla sellainen, joka syntyy vasta vuosien kuluessa ja jota lakien valmistelijat eivät ole tulleet edes ajatelleeksi.kehittämisessä kävi juuri niin. Vanhat Nokian veteraanit ovat kertoneet, millaiseksi he olettivat tulevaisuuden kehittyvän.Kun näköpiirissä oli siirtyminen digitaalisiin matkapuhelimiin, moni suunnittelija oletti, että niitä hankittaisiin ensisijaisesti yritysten tarpeisiin. Eräs suunnittelutyössä mukana ollut muisti arvion, jonka mukaan vuonna 2000 Pohjoismaissa saattaisi olla yhteensä jopa satatuhatta digitaalista matkapuhelinta.Tavoite vaikutti sopivan kunnianhimoiselta mutta realistiselta. Vuonna 1993 Suomessa oli jo liki 20 000 digitaalista matkapuhelinliittymää.Sitten kasvu alkoi kiihtyä. Kilpailu painoi hintoja alas. Puhelimista tuli kevyitä ja helppokäyttöisiä. Tekstiviestit yleistyivät. Nuoret alkoivat käyttää puhelinta aivan toisin kuin insinöörit olivat edellisellä vuosikymmenellä visioineet.Kun tultiin vuoteen 2000, digitaalisten liittymien määrä Suomessa harppoi kovaa vauhtia kolmesta miljoonasta kohti neljää miljoonaa.yritettiin sen jälkeen kopioida toistamalla samaa kaavaa, jolla matkapuhelinmarkkinat luotiin. Ajateltiin, että menestyskaavan ydin oli alan yritysten edun ajaminen. Historian toistaminen samanlaisena ei kuitenkaan onnistunut.Tällä kertaa liikennepalvelujen markkinoita luotaessa päälle liimatut Nokia-vertaukset on onneksi jätetty vähemmälle. Menestyjiä ei kannata valita ylätasolta tähyillen.uusien mahdollisuuksien ideointi on siinä mielessä kiitollista, että kyse on toiminnasta, jossa jo nyt liikkuvat suuret rahat.Yhden laskutavan mukaan liikennepalvelujen markkina on 25 miljardia euroa. Kun edes osa tuosta summasta käytetään tehokkaammin ja luovemmin, vaikutukset ovat suuret.Olisi esimerkiksi hyvä, jos aiempaa sujuvammat liikennemuotojen yhdistelmät onnistuisivat ottamaan nykyistä paremmin huomioon erot maan eri osien välillä.Pääkaupunkiseudun tiiviin asutuksen ja tehokkaan julkisen liikenteen maailma on aivan toinen kuin pitkien etäisyyksien ja hyvin ohuen julkisen liikenteen alueilla.arveltiin syrjäyttävän lankapuhelimet, mutta ne ajoivatkin ahtaalle myös ranne­kellot, herätyskellot ja kamerat.Markkinatalous on toimiessaan tehokas, notkea ja kekseliäs. Aina se ei kuitenkaan toimi hyvin. Silloin syynä on usein se, että poliitikot ovat hyvää tarkoittaessaan sekoit­taneet markkinoiden edistämisen niillä jo toimivien yritysten aseman edistämiseen.Silloin syntyy kierre, jossa pelisääntöihin alkaa tulla poikkeuksia, ja näin syntyneitä ongelmia ratkotaan uusilla poikkeuksilla. Vanhat toimijat saavat tahtonsa läpi, eikä uusille ideoille jää tilaa.Maksajaksi jää silloin kuluttaja kahta kautta. Hän ehkä saa likimain samaa kuin ennenkin mutta hieman kalliimmalla kuin olisi voinut saada.Toista kautta kertyvä haitta voi kuitenkin olla suurempi. Nurkan takana olisi voinut olla hyvä oivallus, joka olisi aluksi häirinnyt muiden yritysten vakiintunutta elämää mutta joka ajan kanssa olisi koitunut kaikkien eduksi.Lähivuosina voimme arvioida, kuinka toimivaksi liikennepalvelujen markkina on onnistuttu luomaan.