Mielipide

Johtuuko syntyvyyden romahtaminen siitä, että lapsista puhutaan niin usein voivotellen? Tässä vastapainoksi ne

Syntyvyys

– Lapsiin

– Lapsista

on romahtanut Suomessa. Asiantuntijat ovat ymmällään. Missä on vika? Kaikille ei tule sopivaa parisuhdetta kohdalle, tai raskaus ei onnistu. Mutta yhä useampi myös kerta kaikkiaan päättää olla hankkimatta lapsia.Ilmiöstä on syytetty muun muassa negatiivissävyistä puhetta lapsista. Jos sattuisit itse pohtimaan asiaa, tässä siis miinuksille vastapainoksi myös plussia muutaman teini- ja aikuisikäisen lapsen suomalla kokemuksella.menevät kaikki rahat. Pitää usein paikkansa. Pitää olla isompi asunto, ehkä auto, harrastukset, vaatteet ja laitteet. Keskituloisen perheen on varmasti vaikea saada rahaa riittämään matkoihin, saati säästöihin tai sijoituksiin, jos lapsia on useita.+ Toisaalta, jos ei ole lapsia lainkaan, ketäpä varten sitä mammonaa edes kartuttaisi. Lapsiin käytetyt rahat menevät hyvään ja tuottavaan tarkoitukseen.– Lapset syövät vapaa-ajan. Joo, mutta sitä kestää lopulta aika vähän aikaa. On sitä paitsi vanhemmasta itsestään kiinni, kuinka tiukasti hän haluaa sitoa itsensä vaikkapa lapsen harrastuksiin. Joku rakastaa olla futismamma tai lätkäfaija. Joku toinen ajattelee, että oma harrastus on yhtä tärkeä kuin lapsen, toimii sen mukaan, ja sekin on ihan ok.+ Lasten kanssa on yleensä kivaa. Ja vielä kivempaa on, kun lapset kasvavat ja tuovat mukanaan ehkä uusia perheenjäseniä, joiden kanssa on mukava viettää juhlapäiviä ja tavallista aikaa. Lasten kanssa oppii sitä paitsi tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Kun vapaa-ajan saa aikanaan takaisin, sitä tuntuu olevan hulppeasti.on valtavasti huolta. Totta. Pienillä on pieniä huolia, isoilla isompia huolia, joihin et edes pysty vaikuttamaan. Välillä huoli pakahduttaa sydäntä aikuistenkin lasten puolesta.+ Jos ei kantaisi huolta lapsista, murehtisi todennäköisesti paljon enemmän työasioita tai muita joutavampia huolia. Lapset ja lasten huolet tasapainottavat elämää kummasti. Lasten kohtalot ja valinnat opettavat myös suhteellisuudentajua ja hyväksyntää. Kaiken ei tarvitse olla täydellistä. Kukin löytää ennen pitkää paikkansa ja taaplaa tavallaan.– Lapset tuhoavat parisuhteen. Stressiä tulee kyllä, ja valvominen on raskasta. Toisaalta jos lapset tuntuvat tuhoavan parisuhteen, voi olla, ettei suhteessa ollut muutenkaan kaikki kohdallaan.+ Lapset myös tuovat parisuhteeseen paljon: yhteisiä päämääriä, rakkautta, puheenaiheita ja olemisen tarkoitusta.Kannattiko siis kaiken kaikkiaan? Kyllä.