Mielipide

Lapsi, joka tiesi liikaa köyhyydestä

Muutama

Menen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Köyhyys

viikko sitten juttelin pienen poikaporukan kanssa. Lapset kertoivat harrastuk­sistaan ja vloggaajasuosikeistaan. Sitten tuli puheeksi ruoka ja kellonaika, jolloin kauppaan kannattaa mennä.En ensin ymmärtänyt kellonaikapuhetta. Pian selvisi, että yksi lapsista tiesi tarkalleen, koska leipä halpenee. Ilta­kahdeksalta, ainakin hänen perheensä käyttämässä kaupassa.Siksi kauppaan mennään vasta illalla. Ennen kahdeksaa voi aloittaa ostosten teon, mutta sitä ennen ei kannata mennä kassalle, sillä tuoreen leivän hinta laskee tietyllä kellonlyömällä. Yhdeksään asti ei kannata viivytellä, sillä leipä saattaa loppua.usein itsekin kauppaan vasta iltakahdeksan aikaan. Tuon keskustelun jälkeen aloin katsoa iltaostoksilla kävijöitä uusin silmin.Iltaisin kaupassa kokoontuu sekalainen porukka. On kiireisiä, pitkän työ­päivän tehneitä bisnesihmisiä; on pikkulasten vanhempia, joiden on pakko odottaa halvan leivän ja lihan hetkeä; on teinejä, jotka säästävät viikkorahojaan ja odottavat halpoja karjalanpiirakoita.On eläkeläisiä, jotka jakavat kauppamatkan kahteen osaan. Ensimmäisen kerran he käyvät päivällä, nappaavat hyllystä tuoreen leivän tai pullapitkon ja piilottavat sen sokeri- tai jauhopakettien taakse. Illalla he tulevat uudestaan, hakevat leivän ja odottavat hyllyjen välissä, että hinta halpenee.Kauppias ei ehkä tästä pidä, mutta pienituloiselle se on keino varmistaa sekä rahansäästö että tuore leipä. Köyhyys tekee kekseliääksi.pakottaa myös siihen, että lapsetkin tietävät kaupan alennuskäytännöt ja joutuvat huolestumaan ruoan hinnasta. He joutuvat myös luopumaan harrastuksistaan ja valehtelemaan vanhemmilleen, etteivät tahtoisi lähteä lei­rille tai kaverisynttäreille – koska tietävät, ettei siihen olisi varaa eivätkä halua pahoittaa vanhempiensa mieltä.Samasta syystä he jättävät pyytämättä uutta reppua, vaikka vanhassa olisi reikä. Repputoive ei ole pelkästään vanhempien asia. Lapsiperheiden köyhyys on yhteiskunnallinen ongelma, jonka pitäisi huolettaa meitä kaikkia, koska puute tutkitusti vaikuttaa lapsen elämään ja pärjäämiseen pitkälle aikuisuuteen.Köyhyys periytyy. Pitkään toimeen­tulotukea saaneiden vanhempien lapset päätyvät aikuisina muita todennäköisemmin itse toimeentulotuen varaan. Siihen meillä ei ole varaa.