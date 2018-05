Mielipide

Helsingin rautatieasemalle saapuvaa turistia on vastassa törkyinen näky

Kuljen päivittäin työmatkani lähijunalla. On ollut helppo havaita, että myös Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuneet turistit ovat viimein löytäneet lentokentän junapalvelut. Päivittäin sadoittain matkalaukkujaan perässään vetäviä turisteja saapuu junilla pää­kaupunkimme ytimeen Helsingin päärautatieasemalle. Siellä heillä on edessä ensikosketus Helsingin, Itämeren helmen, arkeen. ­Jokaista pääkaupunkiseutulaista, matkailun edistämisen kanssa tekemisissä olevaa ja maamme maineesta välittävää suomalaista varmasti kiinnostaa, minkälainen tämä ensivaikutelma on.



Kokemuksesta voin sanoa, että ensivaikutelma on ikävä kyllä varsin saastainen. Etenkin raiteille 1–3 saapuvien lentokenttäjunien matkustajat joutuvat heti junasta ulos astuttuaan kävelemään satoja metrejä radanvartta, joka on törkyisen roskainen. Aseman raide­syvennykset ovat kuin epävirallinen kaatopaikka: täynnä muovi­roskaa, paperia, lasia, biojätettä, sekalaista roinaa ja tuhansittain tupakantumppeja. Mieleen tulee lähinnä kehitysmaan suurkaupungin saastunut kanava!



Edessä on turistisesonki, ja turismi tuo Suomessa leivän suuhun yhä useammalle. Päärautatieaseman siisteydestä vastaava taho voisi nyt heti siivota sotkut pois. Kannustava tapa ehkäistä ongelmaa jatkossa olisi asentaa alueelle lisää roska-astioita, koska nykyiset ovat riittämättöminä aina täpötäynnä.



Heikki Valtonen



Helsinki