Mielipide

Suomen tki-investointeja on lisättävä radikaalisti

Suomi

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Suomen

Suomen

tunnetaan huipputekno­logian ja -osaamisen maana, jossa panostetaan vahvasti koulutukseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (tki).Valitettavasti tämä käsitys on ­nykyisin kuvitelmaa eikä todellisuutta. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana tki-panostuksia on karsittu jatkuvasti. Tämän vuoksi koulutustasomme hiipuu muihin OECD-maihin verrattuna, ja merkittävä osa vientituloistamme muo­dostuu alhaisemman jalostusasteen tuotantohyödykkeistä. Emme ole enää edelläkävijöitä.alkoi 1980-luvulla lisätä panostusta tki-toimintaan. Parhaimmillaan tki-investointimme olivat liki neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja olimme maiden välisessä vertailussa huipulla.Vuoden 2008 pankkikriisin jälkeen alkoi kuitenkin tiukka talouskuri. Vuonna 2016 tki-panostuksemme oli vain 2,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Luku on huolestuttavan pieni, sillä valtion tki-investoinnit vaikuttavat suoraan tuottavuuteen ja yksityisen sektorin investointihalukkuuteen. Sitä kautta ne heijastuvat edelleen verotuloihin ja koko maan hyvinvointiin.Viime aikoina asian tärkeyteen on herätty. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto asetti viime vuonna tavoitteeksi, että Suomi pääsisi tki-panostuksissa takaisin neljän prosentin suhdelukuun vuoteen 2030 mennessä.Neljän prosentin panostus ei enää riitä, jotta pysymme mukana alati globalisoituvassa kilpailussa ja taistelussa huippuosaajista. Rima on asetettu liian matalalle.kehityksen tahti että kilpailu­asetelma poikkeavat nyt selvästi ­viime vuosikymmenen tilanteesta. Tekoäly ja digitalisaatio muuttavat merkittävästi sekä työn tuottavuutta että tapaa tehdä työtä.Globaaleja markkinoita hallitsevat jättimäiset yritykset, joiden liikevaihto vetää vertoja Suomen val­tion budjetille. Nuo yritykset investoivat tki-toimintaan moninkertaisesti enemmän kuin suomalaiset yritykset ja Suomen valtio. Valtion ja yritysten on panostettava uusiutumiseen ja osaamiseen entistä enemmän.Se, mikä riitti aikaisemmin, ei ­riitä jatkossa. Innovatiivisten maiden ja alueiden tki-panostukset ovat jo nyt neljässä prosentissa suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen. Israel ja Korea ovat jo ylittäneet ­neljän prosentin rajan. Kaliforniassa luku on tki-intensiivisen elinkeinoelämän ja yliopistojen ansiosta noussut yli viiteen prosenttiin. Pääkaupunkiseudut Suomessa, Ruot­sissa ja Tanskassa ovat neljän prosentin rajapyykillä jo nyt.on nyt aika lähteä roh­keammalle polulle. Maa tarvitsee innovaatiointensiivisiä alueita, joissa tki-panostukset nostetaan kahdeksaan prosenttiin suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.Samaan arvoketjuun kokeilemaan, oppimaan ja luomaan uutta on liitettävä asiakkaat tarpeineen, kehittäjät ja yritykset. Osaamista ja osaajia pitää houkutella Suomeen.Tekoälyn ja digitalisaation vuoksi korkeamman osaamisen työpaikkojen osuus tulee nousemaan mer­kittävästi. Työpaikat pidetään Suomessa vain tekoälyn, digitalisaation ja alustatalouden voimin.Panostaminen koulutukseen ja osaamiseen on edellytys pärjäämiselle kansainvälisessä kilpailussa. Muuten taannumme kilpailemaan vain hinnalla ja kustannuksilla, koska osaamisemme ei riitä muuhun.Vuonna 2030 Suomen elinkeinorakenne on selvästi erilainen kuin nyt. Yritysrakenne, työelämä, julkinen koulutus ja tutkimuskenttä muuttuvat radikaalisti, kun investoinnit tki-toimintaan lisääntyvät. Tekoälyn ja robotisaation tuottavuushyödyt täytyy käyttää tämän muutoksen rahoittamiseen ja kiihdyttämiseen sekä sitä kautta uudenlaisten työpaikkojen luomiseen.on nyt päämäärätietoisesti lisättävä tki-investointeja. Julkisen vallan on tehtävä oppiminen ja uuden kehittäminen houkuttelevaksi Suomessa sekä suomalaisille että ulkomaalaisille. Samalla elinkeino­elämän on uskallettava käyttää osaamista Suomessa ja rakennettava sen pohjalta maailmanmarkkinoilla menestyviä liiketoimintoja.Kysymys ei ole siitä, onko meillä varaa nostaa tki-investointiamme, vaan siitä, onko meillä varaa olla nostamatta sitä.