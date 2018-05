Mielipide

Viaton utelu vauvatoiveista voi satuttaa tahattomasti lapsetonta

”Noh

Tämä

Puolisentoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsettomien

, onkos teillä täällä jo perheenlisäystä tulollaan?”, kysyi puolituttu mummo minulta sukujuhlissa pullakahvijonon ahtaudessa kovaan ääneen ja taputti samalla vatsaani. Sydämeni jätti pari lyöntiä väliin, ja kavahdin sisäisesti, mutta sain sentään vastattua. Totesin, että ”yritetty on, mutta ei ole tulollaan”. Elettiin 2000-luvun alkuvuosia.tapahtuma ei ollut ainoa, joka niinä vuosina minua vavisutti ja aiheutti pahoinvointia, mutta jotakin tässä yksittäisessä kohtaamisessa oli sellaista, mikä siinä hetkessä sai minut sisuuntumaan.Päätin kesäjuhlissa kahvia ryystäessäni, että jos näistä kohtaamisista lopulta selviäisin ja pääsisin jollakin tavoin sinuiksi sen kanssa, ettei sisälläni suvunjatketta sikiä, tekisin kaikkeni, jotta tulevien sukupolvien naisilla olisi tässä asiassa helpompaa. Tulisin puhumaan lapsettomuudesta ja tukemaan tahoja, jotka pyrkivät tekemään hedelmällisyyden haasteita näkyväksi yhteiskunnassa.vuosikymmentä myöhemmin olen työkseni jo pitkään tukenut lapsettomuusklinikalla miehiä ja naisia, jotka kamppailevat samojen kysymysten kanssa kuin minä itse taannoin.Lapsettomuudesta onneksi puhutaan julkisesti paljon enemmän kuin aiemmin, mutta tahattomasti lapsettomien haasteet ja pelot ihmissuhteissaan eivät silti ole täysin kadonneet.Edelleen elämänsä usein suurinta kriisiä läpikäyvät parit pohtivat, mitä sanoa lapsitoiveita uteleville sukulaisille, kuinka selvitä taas yksistä ristiäisistä sivustakatsojina tai uskaltaako kertoa esimiehelle lapsettomuushoidoista pelkäämättä urakehityksen tyssäämisestä.Edelleenkään kaikilla meistä ei ole ymmärrystä toteutumattoman lapsitoiveen usein musertavista vaikutuksista tai kykyä nähdä, miten sinänsä viattomilta vaikuttavat kysymykset vauvasuunnitelmista voivat satuttaa.Tällä viikolla onneksi vietetään taas tahattomasti lapsettomien omaa Simpukka-viikkoa, joka huipentuu lapsettomien lauantaihin monine tapahtumineen.yhdistys Simpukka ry:n organisoima teemaviikko on yksi tapa tehdä tahatonta lapsettomuutta näkyväksi ja samalla tarjota tukea ja kannattelua niille tuhansille suomalaisille, joita aihepiiri koskettaa.Simpukka-viikon myötä kuljemme toivottavasti kohti tulevaisuutta, joka on tahattomasti lapsettomille armollisempi. Toivon, että tulevaisuudessa jokainen lapseton saa pitää vatsansa suojassa uteliailta taputteluilta ja juoda kahvinsa rauhassa.