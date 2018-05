Mielipide

sitten maailman­talous vajosi pahimpaan lamaan sitten 1930-luvun. Se, minkä piti olla ekonomistikunnan suuren enemmistön mielestä mahdotonta, toteutui synkällä tavalla. Maailmanlaajuiseen lamaan kytkeytyi osin erillinen eurokriisi, joka syöksi talous- ja rahaliiton hajoamisen partaalle.Maailmantalous on kasvanut pahimmasta selvittyään rivakkaa vauhtia jo monen vuoden ajan. Hallitusten ansiot myönteisen kehityksen syntyyn eivät ole olleet ratkaisevia, vaan kasvun varsinainen vauhdittaja on ollut keskuspankkien ennennäkemättömän löysä rahapolitiikka.On alkanut kuulua yhä enemmän ääniä, jotka varoittelevat kasvun kääntyvän hitaammaksi. Varoittelijoiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Euroopan keskuspankki EKP. Myös esimerkiksi Ruotsin valtiontalouden tutkimusinstituutti ennustaa, että suhdannehuippu on käsillä tänä vuonna. Mitään kasvun romahdusta ei ennusteta.kasvu on jat­kunut presidentti Donald ­Trumpin suurten verohelpotusten vauhdittamana. Jo muutenkin nopeaa kasvua on pönkitetty kasvattamalla maan valtaisaa valtionvelkaa. Euro­alueella kasvun hidastumista ovat ennakoineet jotkin huonot alku­vuoden tilauskantatiedot ja tuotantoluvut. Myös Kiinan ja eräiden muiden maiden alkuvuoden luvut näyttävät ennakoitua vaisummilta.Talouksien kasvuvauhdin ja suhdanteiden tulkintoja vaikeuttaa se, että maailmantaloudessa eletään yhä suuren finanssikriisin jälkeistä aikaa monine epänormaaleine piirteineen. Isojen keskuspankkien rahapolitiikka on ennenäkemättömän kevyttä. Palkat ja hinnat eivät puolestaan tunnu reagoivan tuotannon kasvun nopeutumiseen.Trumpin poukkoileva talouspolitiikka ylläpitää jatkuvaa epävarmuutta maailmantaloudessa. Hänen suureen ääneen julistamansa kauppasota on latistunut jonkinlaiseksi osto- ja myyntiliikkeeksi, jonka taustalta on vaikea löytää strategiaa. Uhkailu ja maanittelu kuuluvat diilintekijän arsenaaliin, eikä yhdessä aikanaan sovituista kauppapolitiikan pelisäännöistä juuri välitetä.Myös euroalueella kasvu on ollut yllättävän vahvaa ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Ongelmia silti riittää. Kreikka ei selviä veloistaan, ja on vain ajan kysymys, milloin tämä lopullisesti todetaan. Varsinainen krooninen murheenkryyni on Italia. Sen rasitteina ovat erittäin suuri julkinen velka ja pankkijärjestelmän heikko tila. Kahden populistipuolueen saavuttaman vaalivoiton jälkeen maahan on turhaan yritetty synnyttää hallitusta.ja euroaluetta on juhlapuheissa ”uudistettu” vuosia. Näkyviä tuloksia ovat olleet Britannian irtaantuminen unionista ja se, että jotkin jäsenmaat ovat heittäneet EU:n perusarvoilla vesilintua Merkittävien uudistusten edellyttämä jäsenmaiden yksimielisyys on tehokas jarru muutostyölle.Viime vuonna puhkesi hetkellinen uudistushuuma, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitti kunnianhimoisen uudistusohjelman Euroopalle ja sai sille tukea Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen silloiselta puheenjohtajalta Martin Schulzilta. Saksan vaalitulos latisti uudistustyön edellytykset monin eri tavoin, eikä parempaa ole näkyvissä. Suomen ja EU:nkin kannalta tämä taitaa olla hyvä asia.talouden uudistustyö takkuilee. Jopa asevarusteluohjelmaa on jouduttu karsimaan. Presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvien oligarkkien joutuminen pakotteiden kohteeksi on enemmän kuin kiusallista. Eikä sodankäynti Ukrainassa ja Syyriassa ole uhoavalle suurvallalle ilmaista. On kiinnostavaa nähdä, saako entinen valtiovarainministeri Aleksei Kudrin merkittävän roolin uudessa hallituksessa.eletään nyt vahvaa nousukautta. Työllisyysaste on noussut mukavasti ja työttömyys vähentynyt. Pitemmän aikavälin näkymät ovat silti heikentyneet. Syntyvyyden yllättävän nopea lasku nostaa tuskanhien eläkepolitiikasta vastaavien otsalle. Huoltosuhde-ennusteet muuttuvat erikoisen näköisiksi.Sote-uudistuksen piti olla tärkein vastaus julkista taloutta ensi vuosikymmenellä kohtaaviin haasteisiin. Eduskunnassa oleva hallituksen esitys ei valitettavasti tätä toivetta täytä. Yksistään palkkojen yhtenäistyminen ja tietojärjestelmäinvestoinnit johtavat huomattavaan sote-menojen kasvuun.