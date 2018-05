Mielipide

Donald Trump pitäisi julistaa kolumneissa karanteeniin

jotka haluavat suojaan maailman uutisten raskaalta vyöryltä, tarjoutuu yhä uusia vaihtoehtoja.Näinä päivinä yhden lievennyksen ahdistukselle Iranin ydinsopimuksen kohtalosta tarjoavat Eurovision laulukilpailut. Jos ne eivät kiinnosta, voi vaikkapa seurata keskustelua oululaista uimahallia piinaavasta ”sarjakakkaajasta”.Vaikuttaa kovasti siltä, että kansainvälisen julkisuuden tila laajenee ja äärilaidat etenevät kauas toisistaan aivan uusille alueille. Yhdellä laidalla on yhä rankempi uutisagenda ja toisella valon nopeudella etenevä viihdemaailma, jolle mikään ei ole liian outoa tai vähäistä.Taskuun mahtuva digitaalinen tietovirta muokkaa viihdettä ja huumoria jo globaalisuudellaan ja nopeudellaan. Parilla painalluksella ympäri maailmaa leviävä pilkka voi olla lopulta myös tehokkaampi poliittisen vaikuttamisen väline kuin valeuutiset, joiden tehtailuun osataan jo varautua.Raskaan todellisuuden ja sen kevyiden vaihtoehtojen vuorovaikutus on kiihtynyt nykyiseen huimaan vauhtiinsa tietotekniikan kehityksen ohessa siksi, että politiikan tekeminen on muuttunut erityisesti länsimaissa.Raskas politiikka ohjaa muutosta. Viihde ja huumori seuraavat sitä ja paljastavat politiikan naurettavuuksia, tai ainakin yrittävät tehdä niin.Nyt uhkakuvana on tilanne, jossa huumori on uskottavampaa kuin politiikka. Se ei enää naurata.keskellä on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Hänet pitäisi julistaa kolumneissa karanteeniin, mutta kansainvälisen poliittisen muutoksen arvioinnissa häntä ei voi ohittaa.Kyse on sekä siitä, mitä Trump tekee, että siitä, miten hän toimii.Aloitetaan toimintatavoista, jotka eivät ole politiikan käytännöissä uusia mutta edustavat sen huonompia perinteitä ja uhkaavat taas levitä. Lisäksi Trumpin toiminta on tänä vuonna vielä kiihtymässä muun muassa Yhdysvaltojen vaalikalenterin vuoksi.Viikko sitten kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n tilaisuudessa Texasissa puhunut Trump piti Ranskan tiukkoja aselakeja yhtenä syynä marraskuun 2015 Pariisin terrori-iskujen verisyyteen.Lontoossa sairaalan lattia lainehtii Trumpin mukaan verestä, koska lisääntyneitä jengiläisten välisiä veitsi-iskuja ei pystytä estämään ilman ampuma-aseita.Selitys brittejä ja ranskalaisia loukkaaviin puheisiin löytyy valmistautumisesta marraskuun alun vaaleihin. Niissä valitaan koko Yhdysvaltojen edustajainhuone ja kolmasosa senaatista. Republikaanien heikko menestys vaikeuttaisi huomattavasti Trumpin asemaa kaksi vuotta myöhemmin pidettävissä seuraavissa presidentinvaaleissa.Trump mielistelee erityisesti NRA:ta, koska se on erittäin tehokas konservatiivisten äänestäjien mobilisoimisessa uurnille. Sama pätee Trumpin suhteeseen uskonnolliseen oikeistoon.Järjestöjen hyödyntäminen vaalikampanjoissa ei päällisin puolin eroa suuresti esimerkiksi Suomen demareiden yhteydestä ammattiyhdistysliikkeeseen. Ero tulee ­Trumpin puheista ja muusta toiminnasta sekä omaa totuuttaan tehtailevan nationalismin kasvaneesta vallasta myös muualla maailmassa.maat reagoivat enimmäkseen pidättyväisesti Trumpin tekaistuihin väitteisiin ja valheisiin siinä toivossa, että ne voisivat samaan aikaan mairittelulla parantaa omaa asemaansa Yhdysvaltojen päätöksen­teossa. Tulokset vaihtelevat, mutta ajatus strategisten turvallisuus- ja kauppapoliittisten ratkaisujen käyttämisestä lyhyen aikavälin kaupankäynnin välineinä yleistyy.Tämä tapahtuu samassa maailmassa, jossa Vladimir Putin luo omaa keisarimyyttiään Venäjällä, pääministeri Narendra Modi väärentää historiaa esittääkseen hindu­nationalistit itsenäisyystaistelun kärkijoukkona Intiassa ja Xi Jinping rakentaa elinikäisen valtansa tueksi suuren palomuurin ohella nationalistista uhoa Kiinassa.Kun ei unohdeta myöskään ­Euroopan erinäisiä populisteja, on lopputuloksena paha itseään ruokkiva poliittinen kierre, jota Trump pahentaa entisestään.Tässäkin asiassa voimalla on kuitenkin myös vastavoimansa. Katse kääntyy taas kerran liberaaleja ar­voja puolustaviin oikeusvaltioihin, joissa turvataan myös oikeus viihteeseen ja huumoriin, joka on vallanpitäjien mielestä loukkaavaa tai vain outoa ja käsittämätöntä. Yhdysvallatkin kuuluu tähän joukkoon.