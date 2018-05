Mielipide

tuli tuohtuneena koulusta. Mieltä riepoi välitunnilla sattunut selkkaus. Luokkakaveri kamppasi ja kieroili pallopelissä. Pojat ovat outoja, kuului tytön tuomio. Mikä niitä oikein vaivaa?kysyy moni muukin. Johtavat poliitikot ja virkamiehet ovat kilvan ­huolissaan nuorten miesten syrjäytymisestä. Hukka maan perii, jos heitä ei pelasteta.Tässä kooste huonoista uutisista. ­Yhden ikäluokan verran parhaassa iässä olevia nuorukaisia majailee työttömyyskortistossa ja toinen mokoma – ei tiedetä missä. Eivät opiskelemassa eivätkä töissä. Näin kaukolämmön aikakaudella tuskin uuninpankollakaan.Sukupuolten maailmat eriytyvät. ­Naiset hakeutuvat yliopistoon, miehet ­ammatilliseen koulutukseen – jos pää­sevät.Syrjäytyminen alkaa jo varhain. Sitä vauhdittaa poikien kehno koulumenestys, joka ennustaa masentavan hyvin tulevaa. Koulupudokas jumiutuu usein myöhemmän elämän huono-osaiseksi.Pisa-tutkimuksissa tytöt pyyhkivät pojilla pöytää. Useissa aineissa sukupuolten väliset erot ovat revenneet suuremmiksi kuin missään muussa maassa.Huhtikuussa opetusministerille jätettiin ehdotus peruskoulun yläluokkien venyttämisestä kolmesta neljään. Näin hitaammin kypsyvät pojatkin löytävät oikean oppimisasenteen.Entä jos pulma onkin koulun asenteissa? Helsingin yliopiston tutkijat tekivät muutama vuosi sitten kiinnostavan ­havainnon, joka on jäänyt vähälle huomiolle. He osoittivat, että tytöt saavat onnistumisistaan parempia kouluarvo­sanoja kuin pojat. Kun kokeet arvioidaan nimettömästi, poikien arvosanat nousevat ja tyttöjen laskevat.Selitys löytyy opettajien asenteista. Jos lapsen synnynnäinen persoonallisuus ja käytös eivät miellytä, se kostautuu ­numeroissa. Esimerkiksi ujoudesta ja varautuneisuudesta sakotetaan – varsinkin jos satut olemaan poika.on, että koulun odotuksiin sopiva käytös suosii lähinnä ­tyttöjä. Aurinkoinen ja joustava tyttö hyötyy enemmän kuin poika.Opettajan sukupuolella on väliä. Poikien arvosanat paranevat, jos osaamista arvioi mies.Opetushallitus ohjeistaa kouluja kohtelemaan tyttöjä ja poikia tasa-arvoisesti. Olisi aika siirtyä hienoista sanoista tekoihin.