Mielipide

Kaikki lapsilisät ja tuet menevät lähivanhemman tilille – Etävanhemmuuden karu totuus paljastui minulle liian

erosimme, sovin puolisoni kanssa yhteishuoltajuudesta ja siitä, että hoidamme lapsiamme vuoroviikoin. Entinen puolisoni valittiin lähivanhemmaksi ja minusta tuli etävanhempi.Suomessa lähivanhemmuutta ei voi jakaa, vaan lapsilla pitää olla yksi virallinen lähivanhempi. En halunnut riidellä, joten järjestely sopi minulle. Vasta myöhemmin selvisi, mitä se tarkoittaa taloudellisessa mielessä.tilille tulevat kuukausittain lapsilisät. Lisäksi lähivanhempi saa joka kuukausi yksinhuoltajalisää noin 50 euroa lapselta, vaikka lapset ovat minun luonani puolet ajasta.Minulla ja ex-puolisollani on suunnilleen samanlaiset tulot ja asumismenot. Siitä huolimatta lähivanhempi saa Kelan asumistukea monta sataa euroa kuukaudessa, koska hänellä on lapset huollettavana. Minun hakemukseni Kela hylkäsi, koska olen etävanhempi. Järjestelmä ei ota huomioon, että yhtä lailla minun pitää ostaa lapsille ruokaa, huonekaluja, elektroniikkaa ja leluja.havaittiin lievä sairaus. Kela maksaa vammaistukea, joka on tarkoitettu vanhemmille koituvasta ylimääräisestä rasituksesta. Tuki menee lähivanhemman tilille, ja hän voi tehdä rahoilla mitä huvittaa.Meidän tapauksessamme tuki maksettiin takautuvasti puolelta vuodelta. Tällä rahalla lähivanhempi lomaili lasten kanssa Kaukoidässä. Minun mielipidettäni asiaan ei edes kysytty.Kaiken lisäksi lähivanhempi saa minulta elatusmaksuja lasten hankintoihin. Ja lähivanhempi voi käyttää nämäkin rahat miten haluaa. Siihen ei etävanhemmalla ole mitään sanomista. Jos lasten menot sattuvat olemaan pienet, lähivanhempi voi käydä etävanhemmalta saaduilla rahoilla vaikka risteilyllä.Lastenvalvoja laskee laskurilla kaavamaisesti elatusavun suuruuden. Lasten elatuksen tarpeeksi lasketaan sama summa, oli kyseessä sitten köyhän tai rikkaan perheen lapsi.Me olemme tottuneet aika vaatimattomaan ja ekologiseen elämäntapaan. Hankimme esimerkiksi paljon tavaroita käytettynä, joten lastenvalvoja laskee elatusavun meidän kohdallamme hyvin paljon yläkanttiin. Mutta toki lähivanhempi ottaa kaiken saatavan kiitollisena vastaan ja käyttää yli jäävän osan vaikka omiin menoihinsa.Olen ehdottanut, että vaihtaisimme osia: minä voisin ryhtyä lähivanhemmaksi. Se ei tietenkään ex-puolisolleni käy, sillä hän menettäisi kaikki yhteiskunnan hänelle suomat etuudet.enemmistö eroperheistä hoitaa lapsia vuoroviikoin. Se on osoittautunut monille hyvin toimivaksi ratkaisuksi. Suomen lainsäädännön pitäisi hiljalleen alkaa nähdä, että vuoroviikkojärjestelyt ovat yhä lisääntyvää todellisuutta. Lähivanhemmuuden voi jakaa.Ruotsissa on pitkään ollut järjestelmä, jossa lapsella voi olla kaksi osoitetta.Etävanhemmalla ei ole Suomessa mitään oikeuksia.