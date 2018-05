Mielipide

Voisiko piennarten siivoaminen roskista täyttää aktiivimallin ehdot?

on massiivinen roskaongelma. Tienvarret ja vesistöt pursuavat roskia ja metsistä paljastuu laittomia kaatopaikkoja. Jätteet aiheuttavat paitsi esteettisen haitan myös vakavan uhan eliöstön hyvinvoinnille.Meillä on myös yli 80 000 työtöntä ihmistä, joiden työttömyysetuutta on leikattu, kun aktiivimallin ensimmäinen tarkastelujakso huhtikuussa päättyi. Jos näille työttömille, joiden perusturvaa on nyt heikennetty, tarjottaisiin mahdollisuus työehtosopimusten mukaiseen ja aktiivimallin ehdot täyttävään palkkatyöhön ympäristön siistimiseksi, uskoisin monen heistä tarttuvan toimeen.Roskien poiminta sopii lähes kaikille. Sitä voi tehdä joko itsekseen tai isommassa porukassa, kun työhön on ensin perehdytetty ja huolehdittu asianmukaisista keruuvälineistä ja suojavarusteista sekä järjestetty jätteiden loppukuljetus.Niille, jotka ovat kiinnostuneita roskaamista ehkäisevästä valistustyöstä, voisi järjestää koulutusta. Palkattuina työntekijöinä nämä koulutetut voisivat jalkautua sinne, missä ihmiset liikkuvat ja roskia viskellään.Jos valtiolla on varaa kohdentaa miljoonia euroja ympäristön kannalta kyseenalaisiin yritystukiin, sillä pitää olla varaa myös ympäristön hyvinvointia edistäviin hankkeisiin.Nykyisillä työntekijämäärillä ja vapaaehtoisten toimilla Suomi ei siistiydy. Lisävoimille on huutava tarve.