Mielipide

Trumpille saa onneksi nauraa

Yhdys­valtain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisin

Albayrakin

presidenttiä Donald Trumpia voi kehua ainakin yhdestä asiasta. Trump on tuonut maailmaan naurua.Suuri osa Yhdysvaltain suosituimmista televisiokoomikoista puhuu Trumpista illasta toiseen, sillä itsevarmasti esiintyvä mutta jatkuvasti valheista kiinni jäävä presidentti on täydellistä materiaalia vitseille.Trump ei tietenkään pidä asemastaan vitsinä, ja hän on haukkunut muun ­muassa koomikko Stephen Colbertia ”lahjattomaksi tyypiksi, joka puhuu törkyisiä”. Huhtikuun lopussa hän haukkui Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella esiintynyttä koomikko ­Michelle Wolfia niin ikään ”törkeäksi”.Vuonna 2013 Trump haastoi koomikko Bill Maherin oikeuteen, kun Maher kutsui Trumpia orangin pojaksi. Lopulta Trump kuitenkin luopui oikeusjutusta.Presidenttikautensa aikana Trump on hyökännyt etenkin lehdistöä vastaan, mutta koomikoiden kimppuun hän ei ole käynyt yhtä hanakasti. Se onkin hyvä uutinen.on vaikkapa Turkissa, jonka sanan- ja lehdistönvapaus on romahtanut viime vuosien aikana. Sananvapausjärjestö Penin mukaan tällä haavaa Turkissa yli 150 journalistia istuu vankilassa. Käänne pahempaan alkoi, kun Turkin johto ei enää sietänyt siihen kohdistet­tuja vitsejä, sanoi suomalais-turkkilainen toimittaja Ayla Albayrak.”Se, ettei enää saa nauraa, on huolestuttava merkki”, Albayrak sanoi viime viikolla HS:n järjestämässä lehdistön- ja sananvapaustilaisuudessa Sanomatalon Mediatorilla.Albayrak on tuomittu Turkissa vankeuteen, koska Turkin hallinto piti hänen The Wall Street Journal -lehdelle kirjoittamaansa reportaasia terroristisena propagandana.mukaan Turkin sanan­vapaustilanne alkoi heikentyä, kun Turkin nykyinen presidentti Recep Tayyip Erdoğan suuttui pilapiirtäjälle.Cumhuriyet-lehden pilapiirtäjä Musa Kart piirsi vuonna 2005 kuvan, jossa Erdoğan esiintyi lankakerään sotkeutuneena kissana. Erdoğan haastoi Kartin oikeuteen, joka tuomitsi piirtäjän tuhansien eurojen sakkoihin.Nyt Kartia odottaa vuosien vankeustuomio väitetystä yhteistyöstä terroristijärjestön kanssa.Vitsi on hieno työkalu, jonka käyttäjiä autoritääriset johtajat pelkäävät. Heidän pelkonsa ymmärtää, koska vitsi on usein paras tapa kertoa totuus.