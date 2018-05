Mielipide

Omaisten

uutisoidut tuomiot henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista aiheuttavat toistuvasti maallikoissa epäuskoisuuden tunteen. Tuomiot annetaan laimennettuina: murha onkin kuolemantuottamus ja raiskaus vain seksuaalinen hyväksikäyttö.päivinä on käyty keskustelua niistä henkirikoksen tehneistä, jotka vapauduttuaan ovat tappaneet uudestaan. Uutiset kohahduttavat hetken ja sitten ne unohtuvat.Näiden uutisten varjossa elää joukko ihmisiä, jotka on tuomittu loppuelämäksi omaan elinkautiseen – suremaan väkivaltaisesti menettämäänsä rakasta ja kärsimään menetyksen aiheuttamasta traumasta.Suomessa tuomioistuimet antavat paljon painoarvoa todistajanlausunnolle. Tämä antaa henkirikoksen tekijälle mahdollisuuden selitellä asiat itselleen parhain päin. Jos tekijä on ainoa todistaja, uhrin omaiset jäävät vaille totuudenmukaista selitystä tapahtumista.Omaisten kokemus on, että oikeudelta on turha odottaa ymmärrystä saati oikeudenmukaisuuden toteutumista.annetut tuomiot ja niiden pituudet hämmästyttävät. Miksi toisen ihmisen hengen riistäminen tuo joskus vuoden mittaisen tuomion, toisinaan kaksitoista vuotta? Jokaisen hengen tulisi olla samanarvoinen, sillä jokainen on korvaamaton.Pitkiäkin vankeusrangaistuksia annetaan, mutta julkisuudessa ei juuri puhuta siitä, että niistä istutaan aina vain osa.Yhdeksän vuoden tuomion saanut tekijä voi päästä jo kuuden vuoden päästä koevapauteen. Tekijän nuori ikä tai ensikertalaisuus puolittaa tuomion. Ja mikä hulluinta: jos rikollinen on ehtinyt olla vapaalla vankilasta kolme vuotta ennen uutta rikosta, hänet katsotaan taas ensikertalaiseksi.toive on, että myös uhrit ja heidän läheistensä oikeudet muistetaan. Tuomionimikkeitä ei saa vesittää, jotta tuomioiden pituudet ovat suhteessa tekojen vakavuuteen.Olisi myös hyvä, että Vankeinhoitolaitos pystyisi jollain lailla tarkistamaan, onko vapautuva vanki todella valmis yhteiskuntaan, vai onko hän edelleen jämäkän tuen, hoidon ja valvonnan tarpeessa.