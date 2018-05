Mielipide

Helsinkiin saapuvien turistien pitää päästä myös tarpeilleen

Mitä yhteistä on kärpäsellä ja turistilla? Se on jatkuva halu kesällä pörrätä ympäriinsä, haistella kaupungin hajuja ja ilmapiiriä, kokea vapautta ja kerätä uusia vaikutteita. Molemmille on myös elinehto päästä välillä tarpeilleen – toisiaan kohtaamatta.



Matkailijoiden mahdollisuuksia päästä vessaan on kavennettu entistään, kun Temppeliaukion kirkon wc-tilojen käyttö on estetty matkailijoilta. Uhkana onkin, että osa matkailijoista muistaa opastetulta Helsinki-kierrokselta vain sen yhden hotellin – hotelli helpotuksen.



Helsingin kaupunki voisi olla aktiivinen imagonsa kiillottamisessa ja järjestää matkailijoille vihdoinkin riittävästi ja tarpeeksi usein siivottuja vessoja. Ongelma ei ole uusi. Kun yhtenä heinäkuisena päivänä kaupunkiin rantautuu 10 000 turistia, on liian myöhäistä toimia.



Hannes Hennen



Helsinki-opas, Helsinki