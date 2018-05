Mielipide

Tunteiden ajassa mania on uusi normaali

Elämme

Professorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cohen

Tänä keväänä

Psykoanalyysi

Historiasta

tunteiden aikaa, eikä se ole välttämättä hyvä asia, amerikkalais­professori Paula Marantz Cohen kirjoitti The Wall Street Journalissa 5. toukokuuta.Cohenin mukaan varsinkin mil­len­niaalit rakentavat todellisuutensa tunteiden pohjalle. Se on johtanut yhdellä puolella trumpilaisuuteen, toisella #metoo-liikkeeseen.Cohen selitti tunteiden aikaa kolmella syyllä: tieteen objektiivisuuden kyseenalaistamisella, aivotutkimuksella, joka on todistanut ihmisten tekevän päätöksiään tunteen eikä järjen varassa, sekä teknologialla, joka antaa ihmisten elää omissa kuplissaan.mukaan tunnevalta on horjuttanut monia yhteiskunnan aiemmin keskeisinä pidettyjä arvoja.Aikaisemmin ihmisen tuli koh­data vastoinkäymiset horjumatta, tarkastella asioita monelta puolelta ja esit­tää tuomionsa vasta, kun asia on tutkittu.Nyt arvostetaan tunteiden jakamista, asioiden katsomista omasta näkökulmasta ja vaikeiden kokemusten tuomista julkisuuteen silloinkin, kun se vahingoittaa muita.”Tunteiden hallitsematon ilmaisu johtaa väistämättä konfliktiin siitä, kenen tunteet ovat tärkeimpiä”, Cohen sanoi. ”Ellemme turvaudu lain ja järkevän keskustelun sovit­teluun, pelkään meidän päätyvän tunteiden sotaan, jota kukaan ei voi voittaa.”on katsellut samaa maailmaa kuin minä. Sitä, jossa ihmiset ovat koko ajan pettyneitä ja vihaisia jostain kokemastaan vääryydestä.Siinä maailmassa ihmiset ovat kiinnostuneita lähinnä itsestään. He haluavat lukea itsestään: tällainen olet. He haluavat äänestää itseään: testaa kuka ehdokas on kuin sinä. He näkevät historiankin tarinana, joka on johtanut juuri heihin: geenitesti paljastaa juuresi.Asiantuntijat ihmettelevät, mikseivät ihmiset ole huolestuneempia tietoturvastaan. Miksi olisivat? Eikö ole mahtavaa, että joku jossain on kiinnostunut juuri minusta?Mutta miten me tänne jouduimme? Kelataan filmiä taaksepäin.amerikkalaisissa televisiomainoksissa autoja myydään hippien vanhoilla hiteillä ja sanomalehdissä haastatellaan entisiä radikaaleja. On menossa kunniakierros Pariisin keväälle.Toukokuussa 1968 ranskalaisopiskelijat valtasivat yliopistonsa, tappelivat barrikadeilla ja haastoivat vanhan vallan henkien taisteluun. Seinäkirjoitukset olivat ajan sosiaalinen media. Seinillä järjen korvasivat tunteet, logiikan paradoksit: ”Ole realisti, vaadi mahdottomia!”, ”Lue vähemmän, elä enemmän”, ”Maailman työläiset, iloitkaa!” ja ”Katukivien alla – uimaranta!”.Nuorilla ei ollut selviä tavoitteita, mutta heitä yhdisti yksi asia: he halusivat, että heidän tunteillaan oli merkitystä.Muutos oli hämmästyttävä. Oli kulunut vain muutama vuosi siitä, kun presidentti John F. Kennedy sanoi: Älä kysy mitä maasi voi tehdä sinun hyväksesi vaan mitä sinä voit tehdä maasi hyväksi. Nuoret näkivät asian juuri päinvastoin: he eivät ole velkaa maailmalle, maailma on velkaa heille.ei ole enää hyvässä huudossa, mutta vuonna 1968 muodissa olivat Freud, Marx, Engels ja Jung.Freudin kielellä Pariisin kevät oli libidon kapina superegoa vastaan. Enemmän kuin maailman, radikaalit halusivat muuttaa ihmisen.Tavoitteena oli aito ihminen, joka uskaltaa ilmaista vapaasti tunteitaan ja toteuttaa estoitta tarpeitaan. Yh­dysvaltojen presidenteistä Pariisin sukupolveen kuuluvat vuonna 1946 syntyneet Bill Clinton ja Donald Trump.oppii, että ihmiset käyttäytyvät eri aikoina ihan eri ta­valla. Joinain aikoina miehen kuuluu itkeä, toisinaan se on ehdottomasti kiellettyä. Joskus muutos on nopea.Tunneihmisestä on 50 vuodessa tullut vallitseva luonnetyyppi. Muutos on helppo havaita, kun katsoo arkistosta löytyviä 1960-luvun tele­visio-ohjelmia.Keitä ovat nuo verkkaisesti puhuvat, jäykästi liikkuvat ja teennäisesti elehtivät ihmiset? Miehet mörisevät matalalla äänellä, naiset sirkuttavat. Nuoretkin käyttäytyvät kuin keski-ikäiset.Nyt julkisuudessa pitää huutaa, kikattaa, puhua päälle ja mokailla. Vihje: jos pelkäät käyttäytyneesi kuin maniapotilas, esiintyminen on luultavasti sujunut oikein hyvin.