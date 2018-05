Mielipide

Espooseen suunnitteilla oleva tornikolossi uhkaa tapiolalaisten ainoaa uimarantaa

Olipa

kerran uimaranta, jota verrattiin Hangon hiekkarantoihin. Tämä uimaranta, joka eli loistoaan 1930-luvulla, on edelleen Espoon Westendissä lähivirkistysalue ja tapiolalaisten ainoa uimaranta. Espoon kaupunki kunnosti uimarannan ja puistokaistaleen vuonna 2016 huomattavalla summalla.Jos Westendinportin tontille rakennetaan aiemmin ehdotettu tornikolossi tai asemakaavamuutosehdotuksen 16 000 kerrosneliömetrin muurimainen 8-(10)-kerroksinen asuinrakennus, uimarannasta tulisi yksityisen rakennuttajan piha. Ongelma on liian suuren rakennusoikeuden myöntäminen suhteessa tonttiin ja sen ympäristöön.Kun rakennuttaja hakee hotellikaavalle muutosta asuntorakentamisen sallivaan asemakaavaan, kaupungin myymän tontin arvo nousee kaksinkertaiseksi. Kaupunki voi puolittaa rakennusoikeuden ja korjata virheensä. Voidaan kysyä, onko kaupunki myymässä asukkaiden oikeuksia.Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asuinympäristö ei saa huonontua. Huolestuttavaa on, että virkamiehet vievät liikemiesten ehdotukset eteenpäin kritiikittä ja lautakunnat saavat puutteellista materiaalia päätöksentekoon. Löyhillä päätöksillä rakennuttajille annetaan vapaa toteutus. Todellinen kaupunkien kehittämisen este on olematon kaupunkisuunnittelu.Kaavoitus on kaupunkisuunnittelun keskeisin elementti. Asukkailla on oikeuksia ympäristöönsä ja päättäjillä on niin lainmukainen kuin eettinenkin vastuu hyvästä elinympäristöstä.Kun maailmalla avataan rantamaisemia kaupunkitilan parantamiseksi, meillä rakennetaan viimeisetkin portit kaikille avoimiin rantamaisemiin.Westendinportti liittyy maisemallisesti pientalovaltaiseen alueeseen, joka on määritelty kaupunkikuvallisesti tärkeäksi.Eipä ole viime aikoina nähty Tapiolassa turistibusseja ihastelemassa puutarhakaupunkia ja sen arkkitehtuuria. Vaadimme Espoolta parempaa kaupunkisuunnittelua, joka täyttää niin asukkaiden kuin lainkin edellyttämät tavoitteet!