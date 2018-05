Mielipide

Uusimaa voidaan vielä pelastaa tukehtumiselta

Uudestamaasta

Eduskuntavaaleissa

Toinen

Nyt

on tulossa 1,6 miljoonan asukkaan maakunta, joka jättää suurimman osan maakunnasta ilman päätösvaltaa.Uusmaalaiset ansaitsevat parempaa: demokraattisesti oikeuden­mukaisen vaalipiirijaon sekä hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut.Uusimaa on ainoa maakunta, jossa kaksi eduskuntavaalipiiriä yhdistyy kertarysäyksellä. Eri selvityksissä on arvioitu, että Suomessa noin kolmannes ja Uudellamaalla jopa 17 kuntaa 26:sta voisi jäädä ilman omaa edustajaa maakuntavaltuustossa. Jälkimmäisessä tapauksessa maakuntavaltuutetut edustaisivat maantieteellisesti vain yhdeksää kuntaa eli 35:tä prosenttia alueesta.jo Uudenmaan vaalipiiriä – johon Helsinki ei kuulu – on pidetty liian suurena. Nyt esitetty ratkaisu veisi kehitystä täysin väärään suuntaan.Moni uusmaalainen menettäisi mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin omaan elämäänsä selvästi vaikuttavien päätösten yhteydessä. Etenkin alkuvaiheessa, kun maakuntavaltuusto tekee merkittävimmät linjaukset palvelurakenteesta ja taloudellisista ratkaisuista, olisi olennaista, että Uusimaa olisi mahdollisimman laajasti edustettuna.Oletettavasti suuri vaalipiiri vaikuttaa kielteisesti äänestysaktiivisuuteen, ehdokashankintaan, äänikynnykseen ja vaalien kustannuksiin. On arvioitu, että läpimenoon maakuntavaaleissa tarvittaisiin jopa 5 000 ääntä. Demokratian uskottavuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta on tärkeää pitää huolta kaikkien mahdollisuuksista vaikuttaa ja osallistua päätöksen­tekoon.Maakuntauudistus uhkaa Uudellamaalla sysätä kansalaiset syrjään päätöksenteosta. Yllättävää kyllä, se uhkaa tehdä saman myös poliiti­koille.Hallitus voi edelleen päättää toisin ja antaa myös uusmaalaisille ­demokratian edellyttämät oikeudet. Useamman vaalipiirin puolesta ovat puhuneet monet eri toimijat. Helmikuussa 2018 myös oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen ehdotti blogissaan Uudenmaan vaalipiirin jakamista kahtia pääkaupunkiseudun ja muiden Uudenmaan kuntien vaalipiireihin.painava huoli Uudella­maalla liittyy kuntien ja mahdollisen maakunnan yhteistyöhön. Ajattelemme tässä erityisesti ikään­tyneiden palveluja, vammaispalveluja, lasten ja perheiden sosiaali­palveluja sekä pitkäaikaistyöttömien palve­luja.Sosiaalipalvelujen merkitys on usein näihin kysymyksiin liittyvän moniongelmaisuuden takia erittäin keskeinen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen edellyttää erityistä osaamista ja asiantuntemusta.Länsimaissa sosiaalipalvelut ovat yleensä kuntien järjestämiä lähi­palveluja. Suomi tekee poikkeuksen siirtämällä järjestämisen ja tuotannon maakuntatasolle.Sosiaalipalveluilla on jatkossakin vahvat yhtymäkohdat kuntien vastuulle jääviin palveluihin, ja niitä järjestettäessä tehdään vuosia kestäviä yksilöllisiä palveluratkaisuja. Tällaiset ratkaisut tulisi aina tehdä lähellä ihmistä ja esimerkiksi paikallisia verkostoja hyödyntäen.Sosiaalipalvelut ovat jääneet ­sivuun kansallisessa keskustelussa. Päähuomion on vienyt terveydenhuollon valinnanvapaus. Esimerkiksi lastensuojelussa ja ikääntyneiden palveluissa on kuitenkin toisen­lainen logiikka kuin terveyspalveluissa: niissä ei samalla tavalla saavuteta makrotalouden etuja esimerkiksi suuremmalla yksikkökoolla.sote- ja maakuntauudistuksen loppukirivaiheessa on nähtävissä vauhtisokeutta. Vanhan sanonnan mukaan norsu tulisi syödä pala ­kerrallaan. Useimmat pääkaupunki­seudun ulkopuoliset Uudenmaan kunnat ovat huolissaan siitä, että norsu ollaan hotkaisemassa yhtenä suupalana.Sote- ja maakuntauudistuksen taloudellisia vaikutuksia Uudenmaan kunnille ei ole kunnolla arvioitu.Jos maakuntauudistus ei onnistu Uudellamaalla, se ei onnistu missään muuallakaan Suomessa.Kuten useimmat Uudenmaan kuntien johtajat, me edellytämme, että hallitus kiinnittää huomiota ­ehdotetun sote- ja maakuntauudistuksen selkeisiin puutteisiin ennen kuin eduskunta tekee asiassa ratkaisunsa.