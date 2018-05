Mielipide

Urheiluboikotit puhuttavat taas – mutta Suomi ei niistä enää hyödy kuten ”kultaisella 80-luvulla”

kaksi kuukautta jalka­pallo tarjoaa loistavia urheilu­suorituksia, mutta samalla se on osa kansainvälistä politiikkaa.Kesäkuun alussa Venäjällä alkavat jalkapallon MM-kisat. Kuukausi sitten joukko europarlamentaarikkoja kehotti maidensa hallituksia boikotoimaan MM-turnausta Venäjän aggressiivisten toimien takia. Politiikalla on roolinsa myös kahden viikon päästä jalkapallon Mestarien liigan finaalissa.on maailman suurin laji, ja Mestarien liigan finaali on sen tärkein vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna finaalia isännöi Ukrainan pääkaupunki Kiova.Pelipaikka on mielenkiintoinen jo siksi, että Itä-Ukrainassa jatkuu yhä vuonna 2014 alkanut sota Ukrainan ja Venäjän tukemien separatistien välillä.Julkistaessaan valintansa syksyllä 2016 Euroopan jalkapalloliitto Uefa kertoi saaneensa riittävät takuut Kiovan turvallisuudesta. Tämän jälkeen tilanne ei ole muuttunut erityisesti paremmaksi.Urheilujärjestöt kiistävät harjoittavansa politiikkaa, mutta Kiovan valinnan voi nähdä solidaarisuuden osoituksena sodan paineessa kärvistelevälle Ukrainalle.Ukraina saa myönteistä julkisuutta ja tuen osoituksia, vaikka Uefa pyrkii pitämään jalkapallojuhlan poliittisesti neutraalina.MM-turnauksen ympärillä voi olla toinen, sillä monet valtionjohtajat todennäköisesti boikotoivat Venäjän kisoja. Se on yksi tapa osoittaa, että Venäjän politiikkaa ei hyväksytä. Samalla arvovieraiden poisjäänti syö Venäjän kisoilla hakemaa hyvää julkisuutta.Lännessä on vaadittu kovempiakin otteita, kuten joukkueiden kotiinjäämistä. Se olisi väkevä kannanotto kisaisäntiä vastaan.Edellisistä boikoteista on kulunut yli 30 vuotta. Vuonna 1980 länsimaat boikotoivat Moskovan olympialaisia Yhdys­valtain johdolla. Neljä vuotta myöhemmin itäblokki jäi Neuvostoliiton johdolla pois Los Angelesin olympiakisoista.Boikottien tehosta voi olla monta mieltä. Niiden ansiosta maailma tuskin oli parempi paikka – urheilu oli vain yksi voimapolitiikan taistelukenttä. Suomi toki sai helpommin mitaleja, koska puolet urheilevasta maailmasta pureksi kotona kynsiään.Huuhkajia boikotti ei auttaisi Venäjän MM-turnaukseen. Suomen olisi poliittisista syistä vaikea ottaa vastaan esimerkiksi Englannin paikkaa, jos maa jäisi MM-kisoista pois.