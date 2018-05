Mielipide

Espoonjoen kulttuurimaisema on ollut asukkaiden henkireikä – nyt rakentaminen uhkaa pilata näkymät

Espoonjoen

pohjoisrannalla seisoo vanha keskiaikainen kivikirkko, Espoon tuomiokirkko. Sen eteen jokilaaksoon levittäytyy yhtenäinen kulttuurimaisema: vastarannalla vanhat punaiset rantasaunat ja punainen, 1800-luvulla valmistunut koulurakennus, joka aikanaan rakennettiin Espoon ensimmäiseksi kansakouluksi.Kirkon puolella Pappilanmäellä on niinikään vanha punainen pappila ja pitäjäntupa. Joen ylittävästä kivisestä kaarisillasta länteen kulkee jokivartta pitkin kaunis kävelyreitti, josta näkyy joen toisella puolella oleva vanhojen puisten omakoti­talojen rivistö vehreine pihoineen ja laitureineen.Tämä on se maisema, johon Espoon asemalta päin kulkeva stressaantunut espoolainen voi sukeltaa ja jättää taakseen ja unohtaa hetkeksi Espoon keskuksen tunnetusti ruman asemanseudun karuine virasto­rakennuksineen. Tämä histo­riallinen maisema – Espoon keskuksessa asuvien mielenterveyden pelastaja – on myös valtioneuvoston päätöksellä hyväksytty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuri­ympäristöksi.Nyt meneillään olevan kaavoituksen mukaan maisema on turmeltumassa. Pohjois- ja Keski-Espoon uudessa yleiskaava­ehdotuksessa Espoonjokilaakso on sinänsä myönteisesti merkitty vyöhykkeeksi, jolla on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja, jotka tulee turvata.Kaava­ehdotuksessa jokilaakso kuitenkin nähdään toispuolisena, eli mainittuja arvoja ollaan turvaamassa vain joen pohjoispuolella. Kaavassa kaarisillasta länteen on eteläiselle rannalle merkitty raskasta kaupunki­rakentamista aivan joelle saakka.Ja samalla, vielä pidemmälle edenneessä asemakaavassa (Jokisillan kaava), tätä kaavoitusta ollaan jo toteuttamassa: lähinnä jokea kaksikerroksisia, siitä ylemmäksi nelikerroksisia ja sitten kuusikerroksisia rakennuksia; pitkä ja leveä massiivinen rivistö. Näkymät tuomiokirkolta päin törmäävät siis pahasti seinään. Puhumattakaan siitä, miltä maisema näyttäytyy pohjoispuolen kävelyreittiä ulkoileville.Hyvät Espoon päättäjät, turvatkaa Espoonjoen rantojen vehreys ja luontoarvot sen ­molemmilla puolilla!Kunnioittakaa monisatavuotista kulttuurimaisemaa kaavoittamalla sinne avaruutta ja matalaa rakentamista – ja sellaista arkkitehtuuria, joka ­soveltuu tähän vanhan kirkonkylän sydämeen.taja