Mielipide

Köyhien systemaattinen kyykyttäminen siirtyi digijärjestelmiin Yhdysvalloissa – nykyajan vaivaistaloon joutumi

Yhdys­valloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miljardeja

Köyhien

Suomeenkin

elanto tulee ansaita joko työnteolla tai perimällä varallisuutta. Jos ihminen ei pysty elättämään itseään ja perhettään työtä tekemällä, hän on amerikkalaisen järjestelmän silmissä epäonnistunut. Työnteko ja varakkuus oikeuttavat amerikkalaisen ihmisarvoon ja perusoikeuksiin, kuten terveyden­huoltoon.Työntekokaan ei takaa peruspalveluita, kuten terveydenhuoltoa. Yhä useampi työtätekevä amerikkalainen putoaa köyhyysloukkuun. He eivät pysty maksamaan kallistuvia terveydenhuoltokuluja ja joutuvat turvautumaan sosiaaliapuun.Samaan aikaan valtio tekee apua tarvitsevien vähäosaisten – työttömien, kodittomien, vanhusten ja sairaiden – elämästä yhä vaikeampaa digitaalisin keinoin. Sosiaali­avun tarveharkinta perustuu yhä useammin automatisoituihin algo­ritmeihin, jotka yhdistävät valtavia tietokantoja ja perkaavat sieltä kriteerit täyttävät kansalaiset. Avuntarve – esimerkiksi terveydenhoito – määritellään useasta tekijästä koostuvan pistesaldon perusteella.Digijärjestelmien toteutus on usein ulkoistettu yksityisille yrityksille. Järjestelmät eivät ole läpinäkyviä. Kun algoritmit tekevät virheitä, kukaan ei ota vastuuta, eikä tuetta jäävillä ole puolestapuhujaa. He eivät voi taistella nopeasti digitalisoituvaa järjestelmää vastaan.maksavat digitaaliset järjestelmät ovat uuden ajan vaivaistaloja, sanoo amerikkalainen kirjailija ja valtiotieteen professori Virginia Eubanks. Kuten entisajan vaivais­taloissa, järjestelmään joutuminen altistaa kansalaisen jatkuvalle valvonnalle ja nöyryytykselle. Samoin kuin vaivaistalot, nykyajan digitaaliset järjestelmät on toteutettu negatiivisen suunnittelun näkökulmasta: apua tarvitsevat ovat yhteiskunnalle rasite, ja heistä koituvat kulut sekä vaiva tulee minimoida. Digijärjestelmät on suunniteltu valvomaan vähäosaisia, ei auttamaan heitä selviämään kiperästä tilanteestaan.Kun vuosikymmeniä sitten sosiaalivirkailijat tekivät yöllisiä tarkastuksia köyhäinapua saavien koteihin paljastaakseen väärinkäytöksiä, nykyisin pengotaan digitaalisia tietokantoja. Kalliita valvontajärjestelmiä perustellaan valvonnan tarpeella: on varmistettava, ettei kansalaisen väittämä köyhyys, sairaus tai muu vähäosaisuus vain osoittautuisi valheeksi.Digijärjestelmät valvovat työvelvoitteiden toteuttamista ja toimeentulotuen käyttämistä. Moni osavaltio maksaa toimeentulotuen automaattikortille, joka käy vain ruoan ja alkoholittomien juomien maksamiseen. Kortit tallentavat jokaisen ostoksen tiedon, ja sosiaalivirasto seuraa, mitä tuen­saaja kortillaan ostaa.systemaattinen kyykyttäminen palvelee valtion tavoitteita eliminoida heikko-osaisista koituvia kuluja. Toiminta on tuottanut tulosta. Arvioiden mukaan paikoin enää vain 10 prosenttia köyhyysrajan alapuolella elävistä saa toimeentulotukea. Määrä on laskenut sitä mukaa kun tuen hakemisesta on tehty monimutkaisempaa ja digitaaliset järjestelmät ovat saaneet valtaa. Moni tuen tarpeessa oleva luovuttaa, vaikka olisi oikeutettu tukeen.Vielä muutama vuosikymmen sitten köyhyyttä selitettiin Amerikassakin rotuopeilla ja köyhien ihmisten perinnöllisellä viallisuudella, joka oikeutti vähäosaisten joukko­steriloinnit. Näitä argumentteja ei enää esitetä, mutta ajatusmaailma heijastuu yhä yhteiskuntapolitiikkaan ja sosiaaliturvan jakamiseen. Politiikka ja sen toteuttamisessa käytetyt digijärjestelmät eivät perustu vähäosaisten ihmisarvon kunnioitukselle tai yhteiskunnalliselle vastuunotolle heikommista.rakennetaan kiivaasti digitaalisia vaivaistentaloja. Työttömien aktiivimalli, sosiaali- ja terveydenhuollon pisteytysjärjestelmä ja Kelan jatkuvat ongelmat toimeen­tulotuen jakamisessa ovat suomalaisia versioita moderneista vaivaistentaloista. Tällainen yhteiskuntapolitiikka näkee amerikkalaisen mallin mukaisesti avun tarpeessa olevat yhteiskunnan loisina, joista koituva rasite tulee supistaa minimiin.Tämä kehitys on erityisen huolestuttavaa aikana, jolloin eriarvoistuminen kasvaa niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Meillä kasvava vanhusväestö tarvitsisi erityistukea, jotta se selviäisi monimutkaistuvassa ja digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja voisi elää ihmisarvoista elämää. Kansalaiset tarvitsisivat tukea ja apua enemmän kuin koskaan. Nyt valtio tarjoaa nöyryytystä ja alati vaikeutuvia prosesseja.